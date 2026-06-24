Geely busca asaltar el mercado español con E5 y Starray mientras hace historia en el Mundial de Turismos

MADRID 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

Geely ya ha puesto sus cartas sobre la mesa en España. El gigante chino, propietario de marcas como Volvo, Polestar, Lotus o Smart, ha desembarcado oficialmente en nuestro país con una ambiciosa hoja de ruta y con el Geely E5 y el Starray EM-i, como sus dos primeros actores.

En una primera toma de contacto con ambos modelos en un viaje de Madrid a Valencia, las dos propuestas comparten filosofía pero que se dirigen a clientes distintos: quienes buscan dar el salto definitivo a la movilidad eléctrica y quienes todavía prefieren la versatilidad de un sistema híbrido enchufable

GEELY E5: UN ELÉCTRICO PENSADO PARA EL GRAN PÚBLICO

El E5 es probablemente el modelo llamado a convertirse en el gran escaparate tecnológico de la marca en Europa. Se trata de un SUV de 4,6 metros de longitud que apuesta por una fórmula ya conocida entre los fabricantes chinos: mucho equipamiento, espacio generoso y una relación calidad-precio especialmente competitiva y desde 37.490 euros en su versión de acceso 'PRO' (desde 39.990 y 41.990 euros en las gamas PRO+ y MAX+).

Al volante, el primer aspecto que llama la atención es la suavidad de funcionamiento. Los 218 CV de su motor eléctrico permiten mover el conjunto con soltura y ofrecen aceleraciones contundentes cuando se demanda potencia. La entrega es lineal y progresiva, mientras que el aislamiento acústico transmite una sensación de mucha comodidad al volante.

Además, con su batería de mayor tamaño (68,4 kWh, aunque también monta otra de 60,2 kWh), la autonomía homologada alcanza los 475 kilómetros, una cifra suficiente para cubrir tanto el uso diario como desplazamientos interurbanos con relativa tranquilidad.

Durante la conducción urbana, el E5 destaca por su facilidad de uso. La dirección es ligera, la visibilidad correcta y las maniobras resultan sencillas pese a sus dimensiones. En carretera, el comportamiento apuesta claramente por el confort antes que por la deportividad, una decisión lógica para un modelo de vocación familiar.

El interior refuerza esa sensación tecnológica gracias a una gran pantalla central de 15,4 pulgadas, que cuenta con una interfaz muy moderna, pero que quizá no está adaptada a todos los públicos ya que muchas configuraciones se deben modificar desde la pantalla. Desde el acabado de acceso incluye elementos poco habituales en la categoría, como asientos eléctricos, calefactados y ventilados, además de bomba de calor y sistema de carga bidireccional V2L.

STARRAY EM-I: EL HÍBRIDO ENCHUFABLE PARA QUIENES NO QUIEREN DEPENDER DEL ENCHUFE

Si el E5 representa el futuro eléctrico de Geely, el Starray EM-i se posiciona como la opción más racional para buena parte de los conductores españoles por sus más de 1.000 kilómetros de autonomía y hasta 136 kilómetros de autonomía 100% eléctrica con la versión de batería de 29,8 kWh (también habra otra menor de 18,4 kWh ligada al acabado 'PRO').

Así, las distintas configuraciones del Starray PHEV se ofrecen desde los siguientes precios: el Starray EM-i PRO, 33.490 euros; el Starray EM-i PRO+ a partir de 35.990 euros y el Starray EM-i MAX+ desde 37.990 euros.

Con 4,74 metros de longitud, ofrece una presencia notable en carretera y un habitáculo especialmente amplio y pensado para hacer muchos kilómetros por carretera. La sensación de espacio es uno de sus principales argumentos, acompañada por un maletero de 528 litros que puede superar los 2.000 litros con los asientos abatidos.

Su sistema híbrido enchufable combina un motor gasolina de 1,5 litros de 100 CV de potencia con un propulsor eléctrico de 218 CV. El resultado es una conducción muy suave en ciudad y una respuesta contundente en carretera.

Las versiones más equipadas añaden elementos propios de segmentos superiores, como asientos con ventilación y masaje, sistema de sonido premium, techo panorámico o Head-Up Display.

HITO HISTÓRICO EN VALENCIA CON TRES VICTORIAS EN EL MUNDIAL TCR

Geely firmó el pasado fin de semana del 13 y 14 de junio una cita histórica en el Mundial de Turismos Kumho FIA TCR World Tour tras la actuación del piloto uruguayo Santiago Urrutia en el Circuit Ricardo Tormo de Valencia, donde se convirtió en el primer piloto de la historia del campeonato en ganar las tres carreras disputadas en una misma cita.

La marca culminó así una de sus actuaciones más destacadas en la competición internacional de turismos, reforzando además el liderato de Urrutia en la clasificación general del campeonato.

El éxito deportivo se completó con las actuaciones de su compañero de equipo, Thed Björk, que logró la segunda posición en la primera y tercera carrera del fin de semana, permitiendo a Geely firmar dos dobletes en el trazado valenciano.