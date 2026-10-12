Geely comenzará a vender sus coches en Canadá en 2027

Gama de vehículos de Geely Auto - GEELY

MADRID 12 Oct. (EUROPA PRESS) -

La firma china Geely Auto arrancará la venta de sus primeros vehículos en Canadá en 2027, una vez que ha oficializado su entrada en el mercado automovilístico del país y que se encuentra a la espera de desarrollar y crear operaciones locales y una red de venta minorista y de servicio.

Geely llega a Canadá respaldada por capacidades globales en ingeniería automotriz, seguridad, electrificación, tecnología inteligente y fabricación avanzada. En 2025, Geely Auto Group vendió más de 3,02 millones de vehículos en todo el mundo, incluyendo cerca de 1,69 millones de vehículos de energías renovables.

"Canadá representa un importante paso adelante en el crecimiento internacional de Geely Auto. Entramos en este mercado con un compromiso a largo plazo, ofreciendo nuestra tecnología e ingeniería globales a los conductores canadienses, al tiempo que forjamos sólidas alianzas locales y brindamos el apoyo que los clientes necesitan para sentirse seguros al elegir Geely. Sabemos que la confianza se gana con el tiempo, y estamos comprometidos a ganárnosla aquí", ha declarado el director general de Geely en Canadá, Bryan Wu.

Geely Auto está consolidando su presencia en Canadá combinando las capacidades globales de Geely, su experiencia en el mercado local y una experiencia del cliente diseñada en torno a las necesidades de los conductores canadienses.

Un elemento fundamental de esa base es el desarrollo de una red canadiense de venta minorista y servicios con socios altamente confiables y experimentados que comprenden sus comunidades locales y pueden brindar apoyo a los clientes durante todo el proceso de propiedad.