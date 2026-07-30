Geely inicia los envíos del E2 a Europa antes de su lanzamiento comercial - GEELY

MADRID, 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

Geely Auto ha iniciado los primeros envíos del nuevo Geely E2 a la Unión Europea, Reino Unido y Australia, un paso con el que la marca china avanza en su estrategia de expansión internacional antes del lanzamiento comercial del modelo en estos mercados en los próximos meses.

El fabricante ha destacado que la versión destinada a Europa ha sido desarrollada con configuraciones específicas para cumplir los requisitos regulatorios y de seguridad exigidos en estos mercados. El modelo ya se comercializa en más de una veintena de países, entre ellos Brasil, Sudáfrica, Tailandia, Indonesia y Kazajistán.

El Geely E2, comercializado en China bajo el nombre de Xingyuan, está desarrollado sobre la plataforma GEA y se presenta como un compacto eléctrico orientado a la movilidad urbana y contará con un precio de salida cercano a los 25.000 euros en Europa.

Entre sus características figuran la tracción trasera, suspensión trasera multibrazo, un maletero delantero de 70 litros, un habitáculo para cinco ocupantes y sistemas avanzados de asistencia a la conducción, además del sistema inteligente Flyme Auto.

SU MODELO MÁS VENDIDO EN CHINA EN 2025

En 2025, este vehículo registró unas ventas de 465.775 unidades, convirtiéndose, según Geely, en el modelo más vendido de su segmento a nivel mundial y en el turismo más vendido en China.

Durante el primer trimestre de 2026 se situó además entre los tres vehículos de nueva energía más vendidos del mundo y alcanzó las 700.000 unidades comercializadas a nivel global en 573 días desde su lanzamiento.

Por mercados, la firma aseguró que el E2 figura entre los eléctricos más vendidos de su segmento en Brasil e Indonesia, mientras que en Uruguay llegó a convertirse en el automóvil más vendido del mercado un mes después de su lanzamiento.