General Motors gana casi 2.250 millones en el primer trimestre, un 5,7% menos

Archivo - General Motors gana casi 2.250 millones pese a recortar su beneficio un 5,7% en el primer trimestre - Uli Deck/dpa - Archivo

MADRID, 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

La compañía automotriz General Motors registró un beneficio neto atribuible a los accionistas de 2.627 millones de dólares (2.246,6 millones de euros) en el primer trimestre del año 2026, lo que supone un recorte del 5,7% con respecto al mismo periodo del año anterior, según los datos publicados por la compañía este martes.

La compañía ha reportado un Ebit ajustado de 4.253 millones de dólares (3.636,4 millones de euros) para el trimestre finalizado el 31 de marzo, que supone un aumento del 21,9% con respecto al año pasado, así como un margen Ebit del 9,7%, 1,8 puntos porcentuales más que hace un año.

En esta línea, la firma norteamericana mantuvo unos niveles de ingresos similares a los de marzo de 2025, con un leve desplome del 0,9% en términos interanuales y con un volumen de negocio valorado en 43.624 millones de dólares (37.300,9 millones de euros). No obstante, la compañía recortó un 1,4% sus entregas de vehículos a nivel mundial, hasta las 899.000 unidades.

GENERAL MOTORS MEJORA SUS PREVISIONES PESE A LOS ARANCELES

General Motors ha ajustado su previsión de beneficios netos atribuibles a los accionistas de la compañía en una horquilla de entre 9.900 millones de dólares a 11.400 millones de dólares (de 8.464,2 a 9.746,7 millones de euros), en comparación con el rango anterior de 10.300 millones de dólares a 11.700 millones de dólares.

Cabe recordar que la compañía registró un beneficio de 2.697 millones de dólares (2.258,8 millones de euros) en 2025 tras recortar a la mitad sus cifras de 2024.

La compañía espera unos costes brutos de aranceles de 2.500 millones de dólares a 3.500 millones de dólares en 2026 (2.137,5 millones de euros a 2.992,5 millones de euros).

GM elevó también su previsión de Ebit ajustado para el año completo 2026 a un rango de 13.500 millones de dólares a 15.500 millones de dólares (desde 15.540 a 13.250 millones de euros),

Por último, la Junta Directiva de GM declaró un dividendo trimestral en efectivo de 0,18 dólares por acción (0,15 euros por acción), pagadero el 18 de junio de 2026,