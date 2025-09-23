Gestamp fija "con éxito" el precio de su emisión de 500 millones en bonos senior

Los títulos devengarán un cupón anual de 4,375%

MADRID, 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

Gestamp ha fijado "con éxito" el precio de una emisión de bonos senior garantizados por un importe total de 500 millones de euros con vencimiento en 2030, según ha informado a la Comisión Nacional de Mercados y Valores (CNMV) este martes.

Los títulos, que se han emitido a la par, devengarán un cupón del 4,375% anual. El cierre de la colocación, sujeto a las condiciones habituales para este tipo de operaciones, está previsto para el 6 de octubre de 2025.

Está previsto que los bonos coticen en la Bolsa de Luxemburgo y se negocien en el Euro MTF Market.

Standard & Poor's (S&P) y Moody's han asignado a los bonos las calificaciones crediticias de BB y Ba2, respectivamente, en línea con su rating corporativo de la compañía, para el que ambas agencias mantienen una perspectiva 'estable'.

REFINANCIAR DEUDA FINANCIERA

Gestamp prevé utilizar los fondos obtenidos con la emisión para refinanciar deuda financiera existente, así como para aportar liquidez al balance y cubrir las comisiones, honorarios y gastos asociados a estas operaciones.

El director financiero de Gestamp, Ignacio Mosquera, ha asegurado que esta operación está alineada con la estrategia de la compañía encaminada a una mayor optimización del endeudamiento y gastos financieros mediante una gestión activa y eficiente".

"En esa línea, contribuirá a fortalecer la estructura financiera de Gestamp al ampliar el vencimiento medio de su pasivo a un coste competitivo", ha recalcado.

En paralelo a esta operación, la compañía continúa avanzando en su compromiso de reducción de su deuda neta, que al cierre del primer semestre se situó en 2.141 millones de euros, la cota más baja alcanzada por Gestamp en términos nominales en un primer semestre desde la aplicación de la NIIF 16.