Gestamp nombra a Ana Fuentes García como nueva directora financiera, con efecto inmediato - GESTAMP

MADRID 29 May. (EUROPA PRESS) -

Gestamp ha nombrado este viernes, y con efecto inmediato, a Ana Fuentes García como nueva directora financiera en sustitución de Ignacio Mosquera, que deja su cargo para asumir nuevos retos profesionales, según ha explicado la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

La empresa ha agradecido a Ignacio Mosquera su compromiso, liderazgo y contribución a la consolidación financiera de la compañía durante estos cuatro años. "Ha sido un privilegio trabajar en Gestamp junto a un equipo tan comprometido y talentoso. Me llevo cuatro años de aprendizaje y proyectos que me enorgullecen", ha afirmado el director financiero saliente.

Fuentes García ocupaba hasta ahora la dirección de Relaciones con Inversores, y fusiones y adquisiciones (M&A) de la compañía. Su nombramiento se produce en el marco de la transición planificada y se enmarca en la evolución organizativa y de liderazgo de la compañía, que le permitirá seguir reforzando sus capacidades financieras y estratégicas en un contexto de evolución de la industria de automoción y de creciente exigencia competitiva.

La nueva directora cuenta con una amplia trayectoria en mercados financieros, estrategia corporativa, relación con inversores y M&A. Forma parte de Gestamp desde 2020, donde ha liderado el área de Relaciones con Inversores. Durante este periodo, ha sido responsable de la relación con inversores, analistas y agencias de rating.

En 2024 asumió también la responsabilidad del área de M&A, desde donde ha contribuido al fortalecimiento de las capacidades de análisis estratégico y evaluación de oportunidades de crecimiento, reforzando el posicionamiento competitivo y el conocimiento global de mercado de la compañía.

Antes de incorporarse a Gestamp, Ana Fuentes desarrolló su carrera profesional en Parques Reunidos, Alantra y BPI, vinculada siempre a áreas de planificación estratégica, análisis financiero, mercados de capitales y relación con inversores. Es licenciada en Derecho y Administración y Dirección de Empresas por Icade (Universidad Pontificia Comillas).