El Gobierno apoya la fábrica de SAIC en Ferrol pero puede establecer condiciones de seguridad nacional

El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, presenta un avance de las consultas que la ciudadanía ha realizado entre enero y junio de este año al servicio 017 ‘Tu ayuda en Ciberseguridad’, en el Ministerio. - Ricardo Rubio - Europa Press

MADRID 10 Ago. (EUROPA PRESS) -

El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, ha defendido la instalación de una planta de la china SAIC de vehículos eléctricos en Ferrol y se ha mostrado convencido de que se va a llevar a cabo, aunque no ha descartado que se establezcan "condiciones" para garantizar su viabilidad y el respeto a la seguridad nacional.

López ha hecho estas declaraciones ante la existencia de informes de Defensa y los servicios de inteligencia que alertan del riesgo de espionaje debido a la cercanía entre el lugar donde se situaría esta fábrica y el arsenal militar de Ferrol y el astillero de Navantia, en el que se trabaja con sistema militares estadounidenses.

"Estoy convencido de que se analizarán todas las implicaciones y se tomarán las decisiones oportunas. Cualquier inversión de este tipo lleva aparejados informes que pueden establecer una serie de condiciones para hacerlo viable desde el punto de vista económico o de la seguridad nacional", ha afirmado.

Con todo, el ministro ha negado que pueda llegar a rechazarse esta inversión --que requiere la aprobación del Consejo de Ministros-- por motivos de seguridad y dice que se están analizando todas las "implicaciones" que conlleva y tomarán "las decisiones oportunas", aunque ha querido lanzar un mensaje de "tranquilidad".

"Estas inversiones son analizadas y puede pasar que haya una serie de recomendaciones, desde el punto de vista económico o de la seguridad, que se atienden y hacen viable la operación", ha indicado en declaraciones a los medios desde la sede del Ministerio.

López considera que es una inversión industrial "importante" para España y por tanto, "con toda normalidad" se analizan y se tienen en cuenta los elementos económicos, industriales, de creación de empleo "y también de seguridad nacional".