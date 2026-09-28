Gotion entra en la gigafactoría de Sagunto con una inversión de 1.100 millones

Archivo - Acceso a la obra, durante una visita a la gigafactoría PowerCo, a 24 de noviembre de 2025, en Sagunto, Valencia. - Jorge Gil - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA, 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Volkswagen, PowerCo y Gotion High-Tech han acordado "profundizar en su alianza estratégica" a través de una 'joint venture' para el desarrollo y la operación de la gigafactoría de celdas de baterías actualmente en construcción en la localidad de Sagunto (Valencia) y reforzar de este modo su posición como "un hub estratégico de Europa para la tecnología de baterías de litio-ferrofosfato (LFP)". De este modo, el fabricante chino invierte unos 1.100 millones de euros para hacerse con el 49% de la gigafactoría.

La colaboración planeada "potencia las capacidades tecnológicas de la planta, lo que representa un nuevo hito en el desarrollo industrial del proyecto y fortalece su papel dentro de la creciente cadena de valor europea de las baterías", han expresado a Europa Press fuentes de la compañía.

El acuerdo firmado hoy mantiene a PowerCo con una participación mayoritaria del 51% en la gigafactoría de Sagunto, lo que garantiza "la continuidad en la gobernanza, la dirección estratégica y la supervisión operativa del proyecto". Además, los compromisos de inversión y los objetivos de empleo anunciados previamente "se mantienen sin cambios".

Las mismas fuentes señalan que, a medida que la industria europea del automóvil avanza hacia la electrificación, se espera que la demanda de tecnología de baterías LFP crezca significativamente.

Según las previsiones de mercado, las baterías LFP serán dominantes y podrían representar entre el 40% y el 65% de la demanda total en Europa en 2030, impulsada por su competitividad, seguridad, durabilidad e idoneidad para segmentos de vehículos eléctricos de gran volumen.

En la actualidad, prácticamente todas las celdas LFP utilizadas en Europa se fabrican en China. Con la empresa conjunta, Volkswagen, PowerCo y Gotion convierten el proyecto de Sagunto en una pieza clave para establecer una base de producción europea competitiva para esta tecnología de importancia estratégica con celdas destinadas al mercado europeo. Su competitividad a largo plazo queda reforzada gracias a una mayor escala, experiencia en fabricación y resiliencia de la cadena de suministro.

La 'joint venture' se ha diseñado para "reforzar la viabilidad y la competitividad a largo plazo del proyecto de Sagunto, preservando al mismo tiempo los compromisos estratégicos ya asumidos". La inversión de más de 2.300 millones de euros ya en ejecución y la creación de más de 1.500 empleos directos en la fase inicial --que engloba los dos primeros bloques productivos-- se mantienen sin cambios, consolidando la posición de la gigafactoría como uno de los proyectos industriales más relevantes actualmente en desarrollo en Europa.

El acuerdo amplía también el alcance industrial de las instalaciones. Sagunto iniciará sus operaciones con dos bloques de producción y una capacidad anual conjunta de hasta 30 GWh en una primera fase. Esta mayor escala permitirá establecer una de las mayores plataformas europeas de producción de celdas de baterías LFP.

Concebido con una visión a largo plazo, el proyecto combina una escala industrial significativa desde su puesta en marcha con la flexibilidad necesaria para evolucionar en función de la demanda del mercado y del crecimiento continuado de la movilidad eléctrica en Europa.

El inicio de las operaciones está previsto para 2027. La hoja de ruta industrial se ha actualizado para garantizar que Sagunto comience con la configuración tecnológica, productiva y operativa óptima. El objetivo no es simplemente empezar antes, sino comenzar con éxito y establecer una operación competitiva y a una mayor escala desde el primer día.

Más allá de la fabricación, PowerCo continúa invirtiendo en el desarrollo del talento local a través de iniciativas ya en marcha. Entre ellas, el Máster Universitario en Tecnologías de Baterías, desarrollado junto a la Universidad de Valencia (UV) y la Universitat Politècnica de València (UPV) que comienza a principios de octubre, así como programas especializados de Formación Profesional centrados en la fabricación de baterías y la electromovilidad, como el Grado Superior de Laboratorio de Análisis y Control de Calidad que acaba de iniciar el curso.

La empresa conjunta de Sagunto forma parte de una alianza estratégica más amplia entre el Grupo Volkswagen, PowerCo y Gotion, cuyo objetivo es acelerar el desarrollo de una cadena de valor europea para las baterías LFP. Además de Valencia, la colaboración incluye proyectos en Eslovaquia y Marruecos relacionados con la producción de celdas de baterías y materiales catódicos. A nivel general, y en el marco del acuerdo, el Grupo Volkswagen tiene previsto reducir su participación en Gotion en China.

COLABORACIÓN DE LARGA DURACIÓN

Thomas Schmall, miembro del consejo de administración del Grupo Volkswagen responsable de Tecnología y presidente del Consejo de Supervisión de PowerCo SE, ha subrayado que le complace "enormemente ampliar la colaboración de larga duración con Gotion para llevar a cabo la producción industrial conjunta de tecnología LFP en Europa, lo que nos garantiza el acceso a una tecnología clave para la movilidad eléctrica".

Volkswagen es "el único fabricante de automóviles europeo que cubre internamente toda la cadena de valor de las baterías, desde el desarrollo y los materiales precursores hasta la producción", ha recordado.

Por su parte, el presidente de Gotion High-tech, Li Zhen, ha afirmado que "durante seis años, Volkswagen y Gotion han trabajado codo con codo, forjando una profunda confianza mutua y contribuyendo al éxito de ambas partes".

"Nuestra colaboración hace tiempo que ha traspasado los límites de lo habitual: ahora nos une un futuro común. Hoy, junto con Volkswagen y PowerCo, estamos acelerando nuestra cooperación estratégica global. Con participaciones cruzadas y tres centros conjuntos, nos estamos asegurando una posición de liderazgo en la industria europea de baterías de fabricación local, compitiendo por aprovechar la oportunidad que ofrece la movilidad eléctrica a nivel mundial y estableciendo conjuntamente un nuevo referente para la colaboración de primer orden en el sector de las baterías de litio", ha añadido.

Por último, el CEO de PowerCo SE, Frank Blome, ha aseverado que "Volkswagen y PowerCo están impulsando el desarrollo de la industria de las baterías en Europa. La colaboración con Gotion supone un nuevo hito en este camino. Refuerza la resiliencia de nuestra cadena de valor, acelera la industrialización y combina las capacidades de PowerCo con los puntos fuertes de un socio con el que llevamos colaborando desde hace mucho tiempo".