Grupo Antolin presenta un ERTE sobre sus 1.400 empleados de todos su centros de producción en España

MADRID, 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

El fabricante de componentes para vehículos Grupo Antolin ha presentado un Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) de 90 días de duración sobre cerca de 1.400 trabajadores de todos sus centros de producción en España.

Según señalaron a Europa Press fuentes sindicales, la compañía ha argumentado "causas productivas" para acometer estos despidos temporales, que afectan, en concreto, a ocho centros de producción, y se alargarán hasta el próximo mes de julio, en algunos casos hasta diciembre.

En la provincia de Burgos, el número de empleados afectados asciende a 706 personas, distribuidos en los centros Plasbur, Dapsa, Aragusa y Eurotrim; en Navarra, a 130 personas; y en Valencia, a 279 trabajadores de sus centros Valplas y Autotrim. La empresa también está presente en Barcelona, Madrid, Álava y Valladolid.

A diferencia de la mayoría de ERTE que se están ejecutando estos últimos días, amparados por la regulación aprobada por el Gobierno en el contexto del actual estado de alarma, que son de fuerza mayor, el de Grupo Antolin es por causas productivas.

Esto supone que la compañía no se podrá beneficiar de la reducción del 75% de las cuotas a la seguridad social vinculada a los despidos temporales por fuerza mayor, por lo que tendrá que abonar el 100%, según aseguran los sindicatos.

No obstante, Grupo Antolin no tendrá la obligación de mantener el número de empleados constantes, algo a lo que sí se comprometen las compañías que aplican a un ERTE de fuerza mayor. Además, el de causas productivas no tiene carácter retroactivo.

El objetivo de la compañía con estos despidos temporales es responder a la parada de la producción de sus clientes provocada por la crisis del coronavirus, que también ha alterado la cadena de suministro.