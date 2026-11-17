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MADRID 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Grupo BMW ha contratado a Samsung SDI en Europa y a LG Energy Solution en Estados Unidos como proveedores de celdas para sus baterías de alto voltaje de sexta generación, con suministro a partir de finales de la década de 2020 desde sus plantas ya establecidas en las respectivas regiones.

La compañía aplica el principio 'Local para local' en toda su red global de proveedores y, siempre que es posible, adquiere los componentes cerca de los lugares donde se fabrican los vehículos. Así, obtendrá las celdas para sus baterías de alto voltaje de fabricantes internacionales, combinando cadenas de suministro regionales con una red global de proveedores diversificada.

Con las últimas adjudicaciones, el Grupo BMW adquirirá en adelante celdas de batería fabricadas en Europa a CATL, EVE Energy y Samsung SDI. En el futuro, LG Energy Solution también suministrará al Grupo BMW en Estados Unidos.

"Nuestro objetivo es garantizar la competitividad global de nuestros productos y tener éxito en diferentes mercados. Para lograrlo, operamos de la forma más local posible en nuestras cadenas de valor, aprovechando el potencial de nuestros mercados de aprovisionamiento globales", ha subrayado BMW.

El principio de producción local para mercados locales se extiende desde la red de proveedores hasta el montaje de las baterías de alto voltaje Gen6, que se lleva a cabo en cinco nuevas instalaciones de producción repartidas por todo el mundo y construidas por el Grupo BMW cerca de sus plantas de vehículos: Irlbach-Straskirchen (Baja Baviera), Debrecen (Hungría), Shenyang (China), Woodruff (Estados Unidos) y San Luis Potosí (México).

Además de contar con una diversificada red de proveedores, el Grupo BMW también posee una amplia experiencia interna en el desarrollo, la producción y el reciclaje de celdas de batería. La propiedad intelectual del método de reciclaje pertenece al Grupo BMW.