Grupo Empresarial RACE nombra directora de Comunicación Corporativa a Priscilla Sellier

MADRID 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Empresarial RACE ha anunciado este martes el nombramiento de Priscilla Sellier como nueva directora de Comunicación Corporativa, con responsabilidad sobre la estrategia global de comunicación corporativa del grupo.

Con trayectoria en el ámbito de la comunicación y el marketing, Priscilla Sellier asume el reto de reforzar la visibilidad y reputación del Grupo Empresarial RACE, potenciando su presencia en medios de comunicación, especialmente en el entorno digital, y liderando proyectos de inteligencia de negocio que contribuyan a la toma de decisiones estratégicas.

Antes de incorporarse al Grupo Empresarial RACE, Sellier desarrolló su carrera en Peugeot Motocycles Groupe, donde ocupó posiciones de responsabilidad como jefa de prensa para Europa y directora de Marketing en España. En estas funciones, lideró la comunicación corporativa del grupo, alineándola con los objetivos de negocio.

Sellier es Máster en Gestión de los Intercambios Internacionales por la Universidad de Amiens (Francia) y Licenciada en Idiomas aplicados a los negocios por esta misma universidad, titulación que incluye el dominio de cinco idiomas y que cursó también a través del programa Erasmus en la Universidad Pompeu Fabra (Barcelona) y en la Universidad Católica de Lisboa.

"Con este nombramiento, el Grupo Empresarial RACE reafirma su apuesta por la comunicación y la inteligencia de negocio como palancas estratégicas de crecimiento, innovación y consolidación de su posición de liderazgo en el sector", ha destacado el grupo.