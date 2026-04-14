El Grupo Istobal logra un beneficio neto de 9,7 millones de euros en 2025, un 7,7% más

Archivo - Economía.- Istobal abre nueva filial en Noruega con la adquisición de Holta & Haland Bilvaskutstyr As - ISTOBAL - Archivo

VALÈNCIA, 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

Istobal, multinacional dedicada a soluciones de lavado y cuidado del vehículo, ha alcanzado en 2025 un beneficio neto de 9,7 millones de euros en 2005, lo que supone un incremento del 7,7% respecto a los 9 millones obtenidos el año anterior, según ha informado este martes la compañía.

La facturación total del grupo se ha situado en 199 millones de euros, lo que representa un incremento del 14% respecto al ejercicio precedente.

Con un Ebitda que supera los 17 millones de euros, Istobal mantiene una rentabilidad cercana al 9% sobre las ventas. Estos resultados se apoyan "en la mejora continua de su gama de productos, así como en la optimización del coste de ventas, lo que ha permitido alcanzar un Ebit de 15,5 millones de euros, un 15% más que en 2024", ha explicado la entidad en un comunicado.

El crecimiento de la compañía, con presencia en más de 80 países, ha estado impulsado por una "sólida estrategia de expansión internacional", según destaca. La apertura de nuevas filiales en mercados clave ha contribuido con más de 41 millones de euros a la facturación del grupo y ha elevado la red de Istobal hasta un total de 17 filiales.

En los últimos cinco años, la empresa ha incorporado ocho nuevas filiales internacionales y ha creado una nueva sociedad que integra toda la cadena de valor del producto químico, incluyendo una planta de producción propia. Este crecimiento sostenido se apoya en un modelo de venta directa y cercanía al cliente, respaldado por un equipo de más de 1.200 profesionales.

Por su parte, el grupo ha registrado un desempeño especialmente positivo en Iberia, su mercado de origen, donde ha obtenido una facturación de 60 millones de euros, lo que supone un aumento de 6 millones respecto a 2024.

En 2025 la venta de equipos continúa siendo la principal línea de negocio de Istobal, con un crecimiento del 23% en su facturación. No obstante, la compañía avanza en la evolución de su modelo hacia una propuesta más completa en el ámbito del lavado y cuidado del vehículo.

En este contexto, los servicios y productos químicos mantienen la tendencia de crecimiento, con incrementos en su facturación del 20% y del 22%, respectivamente respecto a 2024. Estas líneas se consolidan como palancas estratégicas, maximizando la rentabilidad y mejorando la experiencia de los clientes.

En esta línea, la empresa ha reforzado su apuesta por el producto químico a través de su filial Istobal Esens. Asimismo, la compañía ha puesto en marcha recientemente una nueva factoría en Massanassa (Valencia) para duplicar la producción, ampliar las líneas de fabricación y automatizar los procesos.

TRAZA SU HOJA DE RUTA PARA 2026

El ejercicio 2025 ha sido especialmente importante para Istobal al coincidir con la celebración de su 75 aniversario, un hito que pone en perspectiva décadas de innovación, expansión internacional y compromiso con la sostenibilidad.

En términos de mercados, el crecimiento se apoyará en la incorporación de la nueva filial en Noruega, la evolución positiva de Francia y la recuperación del mercado americano.

Esta hoja de ruta se basa en los principios que han guiado a Istobal desde sus orígenes: espíritu emprendedor, innovación y la convicción de que el progreso solo tiene sentido si es sostenible.