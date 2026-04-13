Grupo Volkswagen factura más de 5.000 millones de euros en España en 2025, un 23% más que en 2024

Archivo - Volkswagen Group España Distribución - JAVIER BRAVO - Archivo

MADRID 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

Volkswagen Group España Distribución --que comercializa las marcas Volkswagen, Audi, Skoda, Volkswagen Vehículos Comerciales y Ducati-- registró el pasado año una cifra de negocio de 5.045 millones de euros, un 23% más que en el año anterior, lo que supone un récord para la compañía.

Asimismo, en los últimos cinco años, la cifra de negocio de la compañía acumula un crecimiento del 70%, gracias a la contribución positiva de todas sus marcas y áreas de negocio.

El presidente de Volkswagen Group España Distribución, Paco Pérez Botello, ha explicado que este incremento de los ingresos responde a la estrategia de crecimiento sostenido y rentable desarrollada durante la última década, así como a la aportación de todas las marcas y áreas de negocio.

"Somos una gran empresa y ahora también somos una empresa más grande. Esperamos seguir creciendo en los próximos años y consolidarnos como una de las mayores compañías de nuestro país", ha añadido.

Este incremento de la cifra de negocio ha venido acompañado de unos elevados niveles de rentabilidad para la red de concesionarios. El pasado año, la rentabilidad de la red comercial de Volkswagen Group España Distribución se situó en el entorno del 2,5%, muy superior a la registrada por la media del sector.

INCREMENTO DE LAS MATRICULACIONES EN 2025

Las marcas automovilísticas distribuidas por la empresa --Volkswagen, Audi, Skoda y Volkswagen Vehículos Comerciales-- sumaron el pasado año más de 182.000 matriculaciones, lo que representa un incremento de más del 13% en comparación con el ejercicio precedente.

En el mercado de turismos, la cuota conjunta se mantuvo estable en el entorno del 14%, con más de 160.000 matriculaciones y una progresión superior al 11%, pese a la fragmentación derivada de la llegada de nuevas marcas.

Así, Skoda batió nuevamente su récord de ventas con unas 42.300 matriculaciones (+11%), mientras que Volkswagen alcanzó la tercera posición del mercado con un fuerte crecimiento del 14,4% y más de 76.500 unidades comercializadas.

Audi sumó más de 41.000 matriculaciones (+6,4%) e intensificó su crecimiento hasta situarlo en el 26% en el último trimestre, una tendencia que prevé consolidar gracias al lanzamiento de nuevos productos.

Por su parte, Volkswagen Vehículos Comerciales matriculó más de 22.000 unidades en 2025, cifra sin parangón para la marca, que creció casi un 30% y elevó su cuota de mercado prácticamente al 12%. Ducati, integrada en la empresa desde 2024, cosechó una progresión del 16% y cerró su mejor año en el mercado de España y Portugal (Canarias no incluida).