Hello Auto devolverá a sus clientes el coste de sus seguros durante el confinamiento

Imagen del dispositivo Hello Auto Conect, que se equipa en el coche y ayuda a mejorar la conducción. - HELLO AUTO - Archivo

MADRID, 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

La aseguradora Hello Auto ha decidido devolver a sus clientes el 100% de los importes pagados por sus seguros durante el estado de alarma decretado por el Gobierno el pasado 14 de marzo para contener la pandemia del coronavirus.

En un comunicado, la compañía ha explicado que muchos de sus asegurados no están haciendo un uso normal de sus vehículos debido a las restricciones actuales, lo que reduce tanto el riesgo como los accidentes.

"Pensamos que en esta situación extraordinaria todos los sectores y empresas deben adoptar medidas extraordinarias. Por eso, hemos decidido no cobrar estos meses de confinamiento a nuestros asegurados, porque nos parece que no sería justo para ellos", ha explicado el presidente de Hello Auto, Manuel Santiago.

De esta manera, la empresa devolverá a sus clientes el coste de sus seguros y se une así a otras aseguradores que en países como Estados Unidos o Francia están llevando a cabo esta iniciativa, que se aplicará tanto a los nuevos clientes como a los ya existentes.