Archivo - Helvetia Caser e Instantbox lanzan un servicio de protección para cargadores de vehículos eléctricos. - AGCM - Archivo

MADRID 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

Helvetia Caser e Instantbox se han aliado para ofrecer un servicio integral de protección completa de los cargadores de vehículos eléctricos.

El producto, denominado InstantCare, proporciona asistencia técnica continuada una vez finaliza la instalación del cargador, según informaron ambas compañías en un comunicado conjunto.

El núcleo del servicio es una póliza de seguro de equipos electrónicos suscrita con el sector asegurador, que cubre los daños que puedan afectar al cargador de forma súbita accidental e imprevista.

Entre los eventos cubiertos se incluyen los daños accidentales por golpes, impactos o colisiones; los fallos eléctricos como cortocircuitos, sobretensiones o perturbaciones derivadas de la caída de un rayo; las averías por defectos de funcionamiento o componentes; los actos malintencionados de terceros; y los daños por acción del agua, humedad, humo o gases corrosivos.

Además, y en caso de siniestro, Helvetia Caser indemnizará por el importe total según la peritación realizada si el cargador o el cable no pueden repararse.

InstantCare también ofrece otros beneficios, como asumir el 50% del coste de desinstalación, traslado e instalación del cargador en la nueva vivienda en caso de mudanza y aplicar un descuento del 50% sobre el coste de la instalación si el cliente desea un cargador en una segunda residencia.

Por otra parte, el cliente dispone de atención técnica prioritaria para evaluar y resolver la situación ante incidencias externas, como tormentas eléctricas, rayos o subidas de tensión. En cualquier incidencia cubierta por el servicio, se incluye una visita técnica sin coste adicional para el diagnóstico y la propuesta de solución.

Este seguro está dirigido a viviendas unifamiliares o chalets y comunidades de propietarios de viviendas, no es necesario ser cliente precio de Instantbox para contratarlo, siempre que el cargador cumpla con los requisitos técnicos establecidos, y puede contratarse mediante suscripción anual, con una renovación automática cada año.