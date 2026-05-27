Hereu acoge con satisfacción el acuerdo de Renault y sindicatos para el futuro de sus plantas en España

El ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu - JPEG - Europa Press

MADRID 27 May. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, ha acogido "con satisfacción" el acuerdo alcanzado entre Renault y sindicatos para la adjudicación de cinco nuevos modelos a sus plantas de vehículos en España.

El nuevo acuerdo aseguraría las condiciones necesarias para el futuro de la planta de Valladolid y un "cambio de paradigma" en la factoría de Palencia. Con este acuerdo, según han defendido ambas partes, se asegura el futuro de los más de 6.000 empleos directos que forman Renault Group en España y muchos otras que el grupo genera de forma indirecta.

"Veo con satisfacción que hayan llegado a un acuerdo que me parece estratégico", ha afirmado el ministro en una entrevista en RNE este miércoles, recogida por Europa Press.

Tras una reunión en la tarde del martes en la sede del Ministerio de Industria, la Dirección de Renault España y las organizaciones sindicales UGT, CCOO y SCP cerraron un principio de acuerdo en materia de costes salariales, flexibilidad, empleo y aspectos sociales, entre otros, que "acerca" las adjudicaciones de cinco nuevos modelos a las fábricas españolas del Grupo.

El ministro ha mostrado su reconocimiento y agradecimiento por el acuerdo alcanzado, al tiempo que ha celebrado que el diálogo social es uno de los "grandes fuertes" de España.

"Nosotros somos absolutamente respetuosos con el diálogo social, con la autonomía de las partes en negociar, pero esto tenía y tiene un carácter estratégico para la industria del automóvil, que es una de las tres grandes industrias de nuestro país, y tiene evidentemente un peso en el desarrollo social y económico de Castilla y León muy importante", ha explicado Hereu sobre la intervención del ministerio en las negociaciones.