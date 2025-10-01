Hereu celebra que el mercado del automóvil español acelere hacia una movilidad "conectada y sostenible"

MADRID 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, ha celebrado que el mercado de la automoción "acelera hacia una movilidad más conectada y sostenible", en relación a las últimas cifras de matriculaciones de vehículos en España, divulgadas este miércoles por Anfac.

En concreto, en una publicación en su cuenta de X, Hereu ha destacado que uno de cada cinco vehículos vendidos en septiembre en España fue electrificado. En el total del mes, los eléctricos o híbridos enchufables suponen el 21,3% de las matriculaciones, con un aumento del 102,7% en terminos interanuales, hasta lograr 22.205.

Además, ha puesto en valor que hasta el tercer trimestre, el parque de modelos electrificados ha crecido en 172.376 unidades vendidas, con un incremento del 98,4% respecto al mismo periodo del año anterior. En el año, el mercado electrificado supone el 16,91% del mercado total, siete puntos porcentuales más que 2024.

El mercado de turismos electrificados sigue afianzándose en España con un mes de septiembre en el que una de cada cuatro ventas del mercado fueron bajo estas motorizaciones. En el mes, se vendieron 20.479 unidades de modelos eléctricos puros (BEV) e híbridos enchufables (PHEV), un 97% más que el mismo mes del año anterior y suponiendo el 24% del mercado total, 14 puntos porcentuales más que en septiembre de 2024.