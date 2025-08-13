El holding de Porsche gana un 83% menos en el primer semestre y recorta sus previsiones para 2025

MADRID 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

Porsche SE, el holding de la firma alemana Porsche, ha recortado su beneficio en casi un 84% en el primer semestre del año respecto al mismo período del año anterior, hasta quedarse con unas ganancias de 338 millones de euros, según ha informado este miércoles.

En este contexto, la compañía ha decidido recortar sus previsiones para el conjunto del año 2025, en el que ahora espera lograr un beneficio neto de entre 1.600 y 3.600 millones de euros (frente a los 2.400 y 4.400 millones de eruos que esperaba con anterioridad.

Con todo, Porsche SE no ha revisado su previsión de deuda neta para el conjunto del año, que se situará entre 4.900 millones de euros y 5.400 millones de euros al cierre del ejercicio, tal y como calculaba meses atrás.

Este empeoramiento de sus perspectiva se debe, según ha explicado, a la evolución actual del mercado automovilístico, y es consecuencia directa de las previsiones a la baja de los dos grupos en los que tiene participaciones: Porsche AG y Volkswagen.

Al cierre del primer semestre, la deuda neta cayó a 4.938 millones de euros, frente a los 5.160 millones de euros que totalizaba al cierre de 2024.

DIVERSIFICACIÓN EN EL SECTOR DEFENSA

En un contexto de cambio geopolítico y crecientes exigencias en materia de seguridad, Porsche SE ve un considerable potencial de desarrollo en el sector de defensa y seguridad y pretende capitalizarlo.

"En nuestro camino hacia convertirnos en una plataforma de inversión diversificada, seguimos de cerca las áreas de capacidad de defensa, seguridad y resiliencia europea. En cuanto a las inversiones de cartera, nuestro objetivo es aumentar nuestra participación en los sectores de defensa, manteniendo nuestro enfoque principal en la movilidad y la tecnología industrial", ha afirmado el presidente del consejo de administración de Porsche SE, Hans Dieter Pötsch.

En concreto, como primer paso, el holding pretende construir una plataforma para invertir en empresas tecnológicas emergentes del sector de defensa, también en colaboración con otros inversores y socios importantes.