Hyundai fabricará 30.000 unidades al año del Kona eléctrico en la República Checa

MADRID, 28 Feb. (EUROPA PRESS) -

Hyundai Motor producirá 30.000 unidades del Kona eléctrico al año en su planta de producción checa de Nosovice a partir de marzo de este año, según informó la compañía en un comunicado.

La empresa estima que la disponibilidad del coche para los clientes en Europa se triplicará, reduciendo así los tiempos de espera. Además, Hyundai destaca que la planta de fabricación de automóviles checa de Nosovice es una de las más grandes y modernas de Europa.

"Con el inicio de la producción del Kona eléctrico en República Checa, Hyundai se consolida aún más como proveedor líder de soluciones de electromovilidad en Europa", ha enfatizado el presidente y consejero delegado de Hyundai Motor en Europa, Dong Woo Choi.

Woo Choi también ha señalado que el hecho de expandir la producción a Europa para servir mejor este mercado refleja la extensión de la filosofía 'made in Europe for Europe'. Asimismo, ha explicado que la compañía está fortaleciendo "aún más" al continente como lugar de fabricación al producir las futuras soluciones de movilidad "in situ".

Hyundai apunta que el suministro de baterías también vendrá de Europa, lo que garantizará un suministro "estable" cerca de la planta, así como una cantidad fija de baterías necesarias para producir el Kona eléctrico.

La preparación de la planta para la producción del Kona eléctrico se ha llevado a cabo durante los últimos meses. Junto a la cadena de producción, se han aplicado "grandes cambios" en los talleres de estampado y soldadura, intercambiando herramientas varias veces al día para producir las diferentes partes de la gama del i30, del Tucson y del Kona eléctrico. Así, cada herramienta de estampación puede ser intercambiada en cinco minutos.

Para 2020, Hyundai producirá alrededor de 80.000 unidades de vehículos de cero emisiones para los clientes europeos, incluyendo el Kona eléctrico, el Ioniq eléctrico y el todocamino Nexo. Con todo ello, la marca espera convertirse en el mayor proveedor de vehículos de cero emisiones en Europa en 2020.