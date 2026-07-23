Hyundai gana 1.700 millones en el segundo trimestre, un 21% menos, por menores ventas y aranceles

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MADRID, 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

La compañía coreana Hyundai Motor Co. anotó un beneficio operativo de 2,85 billones de wones (unos 1.700 millones de euros) en el segundo trimestre de 2026, lo que supone un descenso de casi el 21% respecto al mismo periodo del año anterior, debido a unas menores ventas globales y al impacto de los aranceles, según informó este jueves la empresa con sede en Seúl.

Esta cifra quedó por debajo de las previsiones de los analistas, que apuntaban a 3,1 billones de wones (1.848 millones de euros).

Los ingresos aumentaron alrededor de un 2%, hasta alcanzar los 49,2 billones de wones (29.360 millones de euros), una cifra récord para el segundo trimestre.

El fabricante de automóviles señaló que los aranceles estadounidenses le supusieron un coste de unos 900.000 millones de wones (unos 540 millones de euros) en el segundo trimestre, que se suman a los 860.000 millones de wones (unos 510 millones de euros) del primer trimestre.

LAS VENTAS DE HYUNDAI CAEN UN 6,9% EN EL SEGUNDO TRIMESTRE

En términos comerciales, Hyundai comercializó 992.000 vehículos entre abril y junio, un 6,9% menos que un año antes. El retroceso se produjo en un contexto en el que la demanda global de automóviles cayó un 3,8%, según los datos recogidos por la compañía.

Por mercados, Estados Unidos volvió a ser uno de los principales motores del negocio. Las ventas mayoristas crecieron un 0,9%, hasta las 265.000 unidades, en un mercado cuya demanda apenas avanzó un 0,5%. Hyundai atribuyó este comportamiento al buen desempeño de las berlinas medianas y al fuerte crecimiento de los vehículos híbridos, que ya representan el 26,2% de sus ventas en el país norteamericano gracias al aumento del precio de los combustibles.

En Europa, sin embargo, las ventas mayoristas cayeron un 10,9%, hasta las 144.000 unidades, debido al incremento de la competencia, la incertidumbre geopolítica y al calendario de lanzamiento de nuevos modelos, entre ellos el Ioniq 3 y el renovado Tucson, previstos para la segunda mitad del año. Pese a ello, la compañía destacó el crecimiento de las ventas de vehículos electrificados, impulsadas por un aumento del 17,8% en las matriculaciones de híbridos.

En Corea del Sur, las ventas descendieron un 16,4% por problemas en la cadena de suministro y por la concentración de lanzamientos de nuevos modelos en la segunda mitad del ejercicio. No obstante, Hyundai señaló que las ventas de vehículos eléctricos crecieron un 30,8% gracias a los incentivos públicos y a las campañas comerciales de la compañía.

Por tecnologías, los híbridos continuaron ganando peso en la gama del fabricante. Durante el segundo trimestre, Hyundai vendió 188.000 vehículos híbridos, frente a los 169.000 del mismo periodo de 2025, mientras que las ventas de eléctricos puros se situaron en 69.000 unidades.

En conjunto, los vehículos electrificados (híbridos, híbridos enchufables, eléctricos y de pila de combustible) alcanzaron las 267.000 unidades, consolidando su creciente protagonismo dentro del mix comercial del grupo.