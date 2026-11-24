Iberdrola despliega estaciones de recarga transportables para agilizar la electrificación - IBERDROLA

MADRID, 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

Iberdrola/bp pulse ha comenzado a desplegar en España y Portugal estaciones de recarga transportables con baterías para acelerar la instalación de nuevos puntos de suministro para vehículos eléctricos y aumentar la capacidad de las infraestructuras existentes.

La compañía ha desarrollado una solución modular que integra en una única estructura metálica los equipos necesarios para almacenar energía y proporcionar recarga ultrarrápida. Estas instalaciones, diseñadas, prefabricadas y probadas por la propia empresa, incorporan dos baterías de 108 kW de potencia y 216 kWh de capacidad de almacenamiento, junto con dos cargadores Alpitronic HYC200 de 200 kW.

El sistema permite alcanzar una potencia conjunta de hasta 400 kW y cargar hasta cuatro vehículos simultáneamente. Además, puede conectarse a la red eléctrica y comenzar a suministrar energía una vez instalado, lo que facilita su utilización tanto para ampliar estaciones existentes como para habilitar puntos temporales en ubicaciones con una elevada demanda.

El objetivo de esta tecnología es superar algunas de las principales dificultades que afronta el despliegue de infraestructuras de recarga, como la limitada disponibilidad de potencia eléctrica en determinadas zonas, las restricciones normativas o los plazos necesarios para ejecutar nuevas instalaciones.

En este sentido, el consejero delegado de Iberdrola | bp pulse en España y Portugal, Pablo Pirles, ha explicado que instalar una estación de recarga de alta potencia puede requerir más de dos años, aunque con esta solución modular el plazo podría reducirse a apenas tres meses cuando exista una acometida de baja tensión o potencia excedente de una instalación ya disponible.

"El equipo de ingeniería de Iberdrola | bp pulse ha diseñado esta estación modular de recarga como la solución innovadora a muchos de los retos que tiene por delante el vehículo eléctrico, entre ellos agilizar el despliegue de infraestructuras de recarga e incrementar su potencia disponible", ha señalado Pirles.

PRIMERA INSTALACIÓN EN EL EJE DE LA A-2

La compañía instalará una primera estación modular de forma temporal durante este año para analizar un proyecto en el eje de la A-2, entre Madrid, Zaragoza y Barcelona. Posteriormente, evaluará su red actual y estudiará los emplazamientos de la geografía española con mayor demanda de infraestructura para extender progresivamente esta tecnología.

Entre las ubicaciones prioritarias figuran los entornos de aeropuertos, centros comerciales y estaciones de servicio, especialmente en aquellos puntos que registran incrementos de demanda en determinados periodos del año.

La intención de la compañía es crear *islas de recarga* en las que la energía procedente de la red eléctrica se combine con la almacenada en estas estaciones modulares, de manera que se pueda multiplicar la potencia disponible y reforzar la capacidad de cada instalación.

De esta forma, los módulos permitirán responder con mayor rapidez a los aumentos de demanda, reducir posibles colas e incidencias y mejorar la disponibilidad de los puntos de recarga, sin necesidad de acometer desde el principio grandes obras de infraestructura eléctrica.

Por último, Iberdrola | bp pulse ha confirmado que todos sus puntos de recarga, tanto los modulares como los convencionales, continuarán suministrando energía renovable con garantías de origen, en línea con su estrategia de impulsar la electrificación del transporte y avanzar hacia un modelo de movilidad más sostenible.