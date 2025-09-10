Jaguar Land Rover avisa de que algunos datos de sus clientes fueron afectados por un ciberataque

MADRID 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

Jaguar Land Rover ha avisado de que algunos datos de clientes se habrían visto afectados por el incidente cibernético que sufrió el pasado 2 de septiembre que le obligó a interrumpir sus actividades de venta al por menor y de producción.

Pese a que entonces señaló que no había pruebas de que se hubieran robado datos de clientes, tras realizar una investigación con especialistas externos en ciberseguridad, la compañía ha advertido de la posibilidad de la filtración de algunos datos.

"Como resultado de nuestra investigación en curso, creemos que algunos datos se han visto afectados y estamos informando a los organismos reguladores pertinentes", ha expresado la compañía britántica en un comunicado emitido este miércoles.

Por el momento, la firma está llevando a cabo una investigación forense que, según ha explicado, "continúa a buen ritmo", al tiempo que ha asegurado que se pondrá en contacto con cualquier persona que considere pertinente si detecta que sus datos se han visto afectados.

"Lamentamos mucho la interrupción continua que este incidente está causando y continuaremos actualizando a medida que avance la investigación", ha añadido Jaguar.