Jaguar Land Rover extiende la pausa de su producción hasta el 1 de octubre por el ciberataque sufrido

MADRID 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

Jaguar Land Rover ha acordado extender la pausa actual que afecta a su producción hasta el miércoles 1 de octubre con motivo del ataque cibernético que sufrió la firma británica el pasado 2 de septiembre y que pudo afectar a datos de clientes de la empresa.

Esta nueva extensión se ha dado para brindar claridad durante la próxima semana, mientras la compañía establece el cronograma para el reinicio gradual de sus operaciones, al tiempo que continúa con la investigación.

"Nuestros equipos continúan trabajando incansablemente junto con especialistas en ciberseguridad, el NCSC (el Centro Nacional de Seguridad Cibernética, por sus siglas en inglés) y las fuerzas del orden para garantizar que reiniciemos de forma segura", ha subrayado Jaguar Land Rover.

La firma ha señalado que este es un momento "difícil" para todo el equipo y ha agradecido "su continuo apoyo y paciencia". Mientras, ha asegurado que mantiene el enfoque en apoyar a sus clientes, proveedores y minoristas, que permanecen abiertos.

Jaguar Land Rover explicó que algunos datos de clientes se habrían visto afectados por el incidente cibernético y aseguró que se pondría en contacto con cualquier persona que considere pertinente si detecta que sus datos se han visto afectados.