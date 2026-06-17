Jaguar Land Rover reorientará su estrategia hacia EE.UU. y de propulsiones para crecer a doble dígito

MADRID 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

Jaguar Land Rover (JLR) ha desvelado este miércoles sus planes para lograr un crecimiento de ingresos de dos dígitos ofreciendo a los mercados y a los clientes más opciones mediante una mayor flexibilidad de propulsión en sus modelos Range Rover y Defender, y reorientando su estrategia hacia el mercado norteamericano.

En una actualización para inversores en su sede central en Gaydon, Reino Unido, el consejero delegado, PB Balaji, ha descrito la siguiente fase de la estrategia Reimagine de JLR, que se centrará en maximizar la fortaleza de la cartera de marcas de la compañía, el crecimiento y el desarrollo de la resiliencia.

JLR aspira a un crecimiento de los ingresos de dos dígitos a medio plazo aprovechando su estrategia para atender a diferentes segmentos de clientes y diversificar sus fuentes de crecimiento.

La compañía también ha reafirmado su compromiso quinquenal de invertir 18.000 millones de libras esterlinas (20.810 millones de euros) en tecnologías futuras, plataformas de vehículos y transformación para el año fiscal 2029, impulsando así el crecimiento en una era definida por la propulsión flexible, el software y la inteligencia artificial.

UN NUEVO RANGE ROVER ELÉCTRICO A FINAL DE AÑO

Los Range Rover y Range Rover Sport, fabricados en Solihull, seguirán utilizando la arquitectura modular longitudinal flexible (MLA) para la producción de vehículos MHEV, PHEV y BEV completos, con el lanzamiento del Range Rover Electric y el Range Rover Sport Electric a finales de este año. Asimismo, Jaguar Land Rover revelará más detalles sobre su primer modelo eléctrico de la marca Range Rover, construido sobre su plataforma EMA en Halewood, Merseyside, a finales de este año.

Por su parte, Jaguar se convertirá en la única marca eléctrica del grupo, fabricada en el corazón del Reino Unido, en Solihull. El nuevo Jaguar GT de lujo de cuatro puertas, el Type 01, se presentará a finales de este año. A su ve, ha confirmado un nuevo modelo de la familia Defender como el segundo vehículo que se lanzará sobre la plataforma EMA, que ahora incluirá la opción de híbrido enchufable (HEV) además de la de eléctrico (BEV) en el futuro.

Además de sus mercados clave en el Reino Unido, Europa y China, JLR se centrará en Estados Unidos como región de crecimiento prioritaria para aprovechar la amplia y creciente oportunidad que ofrece el sector del lujo, diseñando ofertas exclusivas para ese mercado y reforzando la resiliencia de su cadena de suministro.

JLR ha afirmado que también continuará invirtiendo y creciendo en futuros mercados con alto potencial, incluyendo India y la región de Oriente Medio.

"Para manifestar plenamente el poder de nuestras marcas, intensificaremos nuestra atención en Norteamérica, nuestro mercado más importante. La creciente demanda de productos de lujo, junto con la fuerte preferencia que observamos por nuestras marcas, indica un importante potencial de crecimiento", ha manifestado el consejero delegado.