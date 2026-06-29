Jeep ampliará su catálogo a seis modelos multienergía hasta 2030 para cubrir todos los segmentos

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MADRID, 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

Jeep contará con una oferta de seis modelos multienergía de cara al año 2030 para sus clientes en Europa, con el fin de cubrir los segmentos B, C y D del mercado de los SUV en la región, y con uno de estos nuevos vehículos fabricado en China en colaboración con la marca asiática Dongfeng.

Así lo ha confirmado el director de Jeep en Europa, Fabio Catone, en un encuentro con medios, al que ha asistido Europa Press, en el que ha compartido la estrategia de la marca de origen estadounidense, y que forma parte de Stellantis, de cara a 2030, después de haber sido identificada por el grupo como una de sus firmas globales para guiar el crecimiento a largo plazo de la compañía.

Como parte de este plan, a los ya populares Jeep Avenger y Jeep Compass, se les sumarán otros cuatro modelos SUV con los que la marca pretende alcanzar una cobertura superior al 90% en este mercado. Todos tendrán un enfoque multienergía y contarán con una versión de tracción 4x4 de mejora de clase.

"Queremos desarrollar el potencial completo de nuestra marca en la región con un nuevo objetivo de cuota de mercado en el mercado de los SUV. Esperamos un fuerte aumento en Europa en los próximos años", ha afirmado Catone.

Respecto a la producción de estos modelos, el responsable de la marca en Europa ha comentado que por el momento se está estudiando cuál es la mejor opción en términos de industrialización, con "buenas noticias" a futuro para los países ya productores de vehículos de Stellantis, como Italia o España.

NUEVO MODELO FABRICADO EN CHINA, PERO 100% JEEP

Asimismo, en relación con el modelo que será fabricado junto a Dongfeng, Catone ha explicado que se desarrollará en China, también con la ambición de que sea vendido en el mercado asiático, pero sin perder su ADN "100% Jeep".

Catone ha insistido que el vehículo será completamente diseñado por Jeep pero usará la asociación industrial "de alta eficacia" con la que cuenta Stellantis con Dongfeng para reforzar su presencia en el segmento D, uno de los más fuertes para la marca estadounidense.

"Tener una asociación es una gran ventaja porque podemos abrir diferentes espacios en términos de segmento, en términos de distribución geográfica y aprovechar la optimización de la manufacturación. Gracias a este proyecto, en el segmento del D-SUV, podemos tener un enfoque multienergético", ha resaltado.

De su lado, el modelo ya existente de Jeep y que la marca no parece contemplar para Europa es el Wagoneer, el SUV premium que vende en Estados Unidos, aunque no descarta que la opción 100% eléctrica, el Jeep Wagoneer S, pueda llegar algún día.

"Estamos muy emocionados. Europa es una prioridad para Jeep, absolutamente, y nuestra fuerte identidad de marca, con su capacidad, versatilidad y tracción 4x4 seguirá guiando los principios sobre los que se venderán los nuevos Jeeps. Tenemos un plan ambicioso para el crecimiento potencial de Jeep en la región", ha resumido Catone.