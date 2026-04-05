Kia defiende la fortaleza de su producto frente al auge de nuevas marcas chinas: "Seguiremos en España"

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MADRID 5 Abr. (EUROPA PRESS) -

Kia confía en que su estrategia de producto, su solidez financiera y su potente red de posventa, entre otros asuntos, le van a permitir seguir teniendo una notable presencia en el mercado español y europeo, frente a la proliferación de nuevas marcas chinas que, si bien compiten en precios, resulta difícil saber si permanecerán mucho tiempo en el mercado.

"Ahora mismo hay un montón de marcas chinas en el mercado y no sé si todas van a estar dentro de dos, tres o cinco años. Pero Kia, una empresa muy sólida en términos financieros y con gran presencia internacional, tiene asegurado que va a estar en España y Europa dentro de tres, cinco o diez años", ha manifestado el vicepresidente de Producto y Marketing en Kia Europa, Pablo Martínez Masip, en una entrevista con Europa Press.

Para el responsable europeo de Kia, frente a la política "agresiva" de precios de las compañías chinas, la apuesta de Kia es "distinta", basada en dar "paz mental" a sus clientes, desde el momento en el que entra en el concesionario hasta que vuelve para comprar otro modelo de la marca.

En esta línea, Martínez destaca que Kia cuenta con una red de concesionarios "muy potente", con todos los procesos de posventa, para asegurar que en el caso de que le pase cualquier cosa al cliente, este puede tener una respuesta "siempre adecuada". "Esa es nuestra apuesta: poder darle esa paz mental al cliente de que pase lo que pase, Kia va a estar a su lado", ha asegurado.

APUESTA POR LA ELECTRIFICACIÓN, EN LÍNEA CON LA UNIÓN EUROPEA

La estrategia de Kia también pasa por seguir incrementando su presencia y confiabilidad en el mercado de vehículos eléctricos, en el que la firma ha lanzado nuevos productos adaptados a todos los segmentos y clientes.

"Pensamos que la electrificación va a ocurrir, un poco antes o un poco después", explica Martínez, en relación a los últimos cambios regulatorios por parte de la Comisión Europea, que ha desacelerado su estrategia de movilidad eléctrica.

Pese a ello, Kia tiene previsto seguir desplegando su agenda de electrificación de la movilidad, con una gama de productos cada vez más potente y completa, a la que recientemente se ha sumado el EV2, un modelo urbano con una de las mayores autonomías eléctricas de su segmento y que también compite con un precio asequible de 24.000 euros, aproximadamente.

"Independientemente de lo que ha ocurrido con la legislación europea", Kia no tiene previsto perder el foco, y va a continuar acelerando su estrategia de electrificación. "Estamos preparados para llegar a los objetivos", resume Martínez.

Además, Kia está apostando por la producción 'made in Europe', ya que el nuevo EV2, al igual que el EV4 ya se está fabricando en su planta de Eslovaquia, con una capacidad de producción de 350.000 coches al año.

"Si en el futuro vamos a incrementar esa capacidad o no, pues depende un poco de las condiciones exactas de lo que apruebe la Comisión Europea, pero estoy seguro que seguiremos trayendo más coches a la fábrica europea", afirma el directivo español.