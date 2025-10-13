Kia impulsa la compra online con Kia Outlet, para entrega inmediata de vehículos sin matricular

MADRID 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

Kia refuerza su estrategia de digitalización y cercanía al cliente con Kia Outlet, una plataforma online que facilita el acceso a vehículos nuevos, aún no matriculados, disponibles para entrega inmediata en concesionarios oficiales de la marca en toda España.

"Kia Outlet se presenta como una solución práctica y transparente para quienes buscan una alternativa rápida a los canales tradicionales de compra. Todos los modelos publicados en la plataforma cuentan con precio cerrado (llave en mano) e incluyen los gastos asociados a la adquisición del vehículo: impuestos, transporte, matriculación y posibles descuentos ofrecidos por los concesionarios", ha destacado la firma.

Además, todos los vehículos incorporan la garantía oficial de 7 años de Kia, un compromiso distintivo de la marca que refuerza la confianza del cliente en el producto.

VEHÍCULOS NUEVOS DISPONIBLES PARA ENTREGA INMEDIATA

Uno de los principales valores de esta herramienta es la inmediatez. Kia Outlet ofrece modelos en stock, listos para ser entregados al cliente final desde el concesionario correspondiente. Al tratarse de vehículos sin matricular, el comprador puede beneficiarse de todos los programas habituales de fidelización de la marca y disfrutar de un coche completamente nuevo.

El precio llave en mano permite al usuario conocer desde el primer momento el importe final del vehículo, sin costes añadidos ni cargos inesperados. Este precio incluye todos los conceptos asociados a la compra como impuestos, transporte, matriculación y descuentos comerciales.

Además, en función de la Comunidad Autónoma y del tipo de vehículo, el comprador podría acogerse a programas públicos como el Plan Moves o el Crédito de Ayuda a la Electrificación (CAE). Estas ayudas no están incluidas en el precio mostrado en Kia Outlet, por lo que podrían representar una mejora adicional sobre el coste final.

El funcionamiento de la plataforma es sencillo. El usuario accede a Kia Outlet a través del sitio oficial de Kia España, consulta los vehículos disponibles y, si encuentra una opción de interés, completa un formulario de contacto. A partir de ahí, el concesionario correspondiente gestiona directamente la atención y el cierre del proceso de compra, que puede realizarse de forma ágil, mayoritariamente online y con entrega inmediata.