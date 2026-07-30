Kia invertirá 565 millones de euros para producir el modelo eléctrico EV3 en México - KIA

MADRID 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

Kia invertirá 649 millones de dólares (565 millones de euros) hasta 2028 para producir el modelo eléctrico EV3 en su planta de Nuevo León desde el próximo 4 de agosto, con la creación de alrededor de 2.000 empleos ligados a este hito industrial.

"Es un esfuerzo y una inversión importante para que en México se produzcan cada vez más vehículos destinados a nuestro mercado y también a exportación", ha afirmado el secretario de Economía del Gobierno de México, Marcelo Ebrard.

La decisión de Kia obedece a los últimos cambios en materia de política arancelaria de Estados Unidos, lo que está afectando a su producción en Corea del Sur, donde hasta la fecha se fabrica este vehículo.

Actualmente, Kia es una de las cinco marcas de mayor volumen de ventas en México, con la vista puesta en llegar al millón de unidades comercializadas al cierre de este año. El 65% de sus ventas son de vehículos fabricados en México y ahora ese número se incrementará con el EV3.

La línea de producción del EV3 es totalmente automatizada y la intención de la firma es que paulatinamente los empleos se incrementen conforme se vaya incrementando también la producción del vehículo. Por el momento, la fase en la que se encuentra la compañía es en la del arranque de producción, con la vista puesta en sumar 500 empleos en un mediano plazo.

"Somos una de las pocas marcas que lo que venden lo produce en México. Sin duda sentimos un gran apoyo de la administración y esta inversión refleja la confianza que hay en el país y la confianza que hay en Kia México", ha subrayado el director general de Kia en México, Horacio Chávez.