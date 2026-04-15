Kia lanza el Seltos en Europa, su SUV subcompacto del segmento C que busca conquistar España

Kia Seltos - KIA

MADRID, 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Kia Seltos, la segunda generación del SUV subcompacto, aterriza por primera vez en Europa con una evolución más audaz y para llevar la electrificación al segmento C del mercado, con una propuesta versátil para los grandes viajes y para el uso diario.

El Seltos se ha presentado en Europa como parte de la estrategia de Kia para apoyar la transición del continente hacia la electrificación total. La versión de gasolina entrará en producción a partir del segundo trimestre de 2026, mientras que la versión híbrida llegará más adelante.

Con su lanzamiento en Europa, el Seltos subraya "el liderazgo de Kia en materia de diseño y su compromiso de ofrecer una practicidad refinada, tecnología moderna y una usabilidad avanzada a los clientes que buscan un SUV versátil con una fuerte presencia", según destaca la propia firma.

"Combinando el auténtico carácter de un SUV con tecnología inteligente y un interior espacioso y versátil dentro de unas dimensiones compactas, el modelo establece un nuevo referente en el segmento de los SUV compactos", ha añadido Kia.

TRACCIÓN INTEGRAL

El Seltos que llega a Europa ofrece tracción integral tanto para motores de combustión interna como híbridos, democratizando así la tecnología avanzada de propulsión en el segmento. También es el primer modelo de Kia equipado con el sistema e-AWD de Grupo Hyundai, que permite una distribución precisa del par motor, una tracción mejorada y una mayor estabilidad.

El selector de modo de conducción (Eco, Normal, Sport) permite a los conductores adaptar las características de rendimiento a diferentes entornos, manteniendo la comodidad y el control en la conducción diaria.

La versión con motor de combustión interna (ICE) incorpora un motor de gasolina turboalimentado T-GDI de 1.6 litros que entrega 180 CV y 265 Nm, disponible con transmisión manual de 6 velocidades o transmisión de doble embrague de 7 velocidades.

Una variante híbrida amplía aún más la gama, mejorando la practicidad y la eficiencia en el uso diario. La versión 2WD ofrece 154 CV, mientras que la versión e-AWD alcanza los 178 CV.

Además, el Seltos marca la primera vez que el Grupo Hyundai aplica la tecnología Vehicle-to-Load (V2L), propia de los vehículos eléctricos, a un modelo híbrido.

UN SUV MUY AVANZADO, CON LO MEJOR DE LOS DOS MUNDOS

Desarrollado bajo la filosofía de diseño 'Opposites United' de Kia, el Seltos muestra la herencia moderna de los SUV con motor de combustión interna combinada con una sofisticación vanguardista inspirada en el lenguaje de diseño de los vehículos eléctricos de Kia.

"El Seltos nos permite ofrecer a los clientes un SUV versátil y tecnológicamente avanzado, al tiempo que mantenemos el impulso a medida que la electrificación avanza a diferentes ritmos en los mercados europeos", ha resumido el director de Operaciones de Kia Europa, Sjoerd Knipping.

El Seltos cuenta con unas dimensiones de 4.430 milímetros de largo, 1.830 milímetros de ancho, 1.600 milímetros de alto y una distancia entre ejes de 2.690 milímetros.

Entre las características exteriores más destacadas se incluyen la iluminación Star Map distintiva de Kia, las marcadas líneas de los hombros y la línea del techo flotante. Asimismo, cuenta con un alerón con forma descendente mejora la aerodinámica.

El nuevo modelo cuenta con tres acabados. El Baseline cuenta con un diseño equilibrado y completo para una amplia base de clientes, mientras que el GT-line presenta un carácter más deportivo con un kit de carrocería exterior exclusivo y un interior distintivo. Finalmente, la línea X ofrece un modelo más robusto y de alta gama, con detalles exteriores oscuros, interior negro y emblema oscuro.

El interior del Seltos ofrece amplias y limpias formas horizontales que crean una sensación de amplitud, mientras que la optimización del espacio garantiza un generoso espacio para la cabeza y las piernas de todos los pasajeros.

Entre las características más destacadas de comodidad interior se incluyen una pantalla panorámica integrada (cuadro de instrumentos digital de 12,3 pulgadas, pantalla de climatización de 5,3 pulgadas y pantalla multimedia de 12,3 pulgadas), iluminación ambiental interior envolvente, el asiento del conductor tipo relax (según la versión) y un amplio techo solar panorámico.

Además, el Seltos cuenta con una capacidad de maletero líder en su clase de 536 litros (VDA) y configuraciones de almacenamiento flexibles, incluyendo una plataforma de carga plegable de doble nivel.

TECNOLOGÍA, SEGURIDAD Y COMODIDAD EN PERFECTA ARMONÍA

El Seltos prioriza la seguridad en su desarrollo, incorporando ingeniería estructural avanzada y un conjunto completo de tecnologías ADAS de Nivel 2 diseñadas para brindar mayor confianza al conductor en diversas situaciones de tráfico.

Los sistemas de asistencia al conductor disponibles incluyen el asistente de conducción en autopista (HDA), el control de crucero inteligente 2.0 (SCC 2.0), el asistente de seguimiento de carril (LFA) o el Monitor de visión periférica (SVM). Además, la pantalla de visualización frontal (HUD) proyecta información clave de conducción directamente en el parabrisas para una mayor visibilidad y seguridad.

En cuanto a la tecnología, el Seltos incorpora asistente de IA con inteligencia artificial generativa para una interacción natural y conversacional. Las actualizaciones de software inalámbricas (OTA) y Kia Upgrade mantienen el vehículo preparado para el futuro durante todo su ciclo de vida.