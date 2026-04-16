Kia prevé vender 4,13 millones de vehículos y alcanzar unos ingresos de 97.000 millones para 2030

Kia - KIA

MADRID 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

Kia se fija el objetivo de alcanzar unas ventas globales de 4,13 millones de unidades anuales en 2030, hasta lograr una cuota de mercado a nivel internacional del 4,5%, y con la vista puesta en que más de un millón de estos vehículos sean 100% eléctricos.

Además, la compañía aspira a alcanzar unos ingresos de 170 billones de wones (97.623 millones de euros), un margen de beneficio operativo del 10% y un beneficio operativo de 17 billones de wones (9.723 millones de euros) dentro de cuatro años.

Así lo ha compartido la marca surcoreana este jueves en el marco de su CEO Investor Day, en el que también ha fijado un objetivo de ventas anuales de vehículos híbridos de 1,1 millones de unidades mediante la ampliación de la gama a 13 modelos en 2030.

Entre otros, la firma acelerará el crecimiento exponencial en regiones clave, con objetivos de ventas de 1,02 millones de unidades en Estados Unidos, 746.000 unidades en Europa y 1,48 millones de unidades en mercados emergentes.

La compañía prevé que los vehículos eléctricos representen el 66% de sus ventas totales en Europa, superando la media prevista del mercado en 23 puntos porcentuales.

En cuanto al mercado de vehículos comerciales, partiendo del PV5, Kia prevé lanzar el PV7 en 2027 y el PV9 en 2029, completando una gama PBV completa. "Mediante más de 40 tipos de carrocería diferentes, la compañía ofrecerá soluciones de movilidad altamente personalizables, adaptadas a los diversos requisitos de clientes y empresas", ha afirmado.

De cara al futuro, Kia fija un objetivo de ventas anuales de PBV de 232.000 unidades para 2030, con Europa y Corea identificados como mercados PBV principales.

"Partiendo de los logros de innovación en todas las áreas durante los últimos cinco años, los vehículos eléctricos, los híbridos, la circulación autónoma y la robótica serán los principales motores del crecimiento más rápido de Kia hasta la fecha. Incluso en un entorno global cambiante, Kia responderá proactivamente a las condiciones del mercado mediante estrategias diferenciadas", ha afirmado el presidente y consejero delegado de Kia, Ho Sung Song.

UNA MAYOR GAMA DE VEHÍCULOS ELÉCTRICOS

Kia prevé ampliar su gama de vehículos eléctricos de 11 modelos en 2026 a un total de 14 modelos en 2030, compuesta por dos turismos, nueve SUV y tres modelos PBV.

La compañía también está desarrollando su plataforma VE de nueva generación para mejorar significativamente tanto el rendimiento del producto como la competitividad en costes. Las mejoras clave incluyen un incremento de hasta el 40% en la capacidad de la batería o una mejora del 9% en la potencia del motor.

Kia también está priorizando la expansión de la infraestructura de carga. Mediante asociaciones estratégicas con las principales alianzas de carga en mercados clave, la compañía continuará ampliando sus redes de carga ultrarrápida.

Paralelamente, Kia implementará una estrategia de producción localizada en consonancia con la demanda regional y los entornos normativos. Esto incluye la producción del EV2 y el EV4 en Europa, el EV6 y el EV9 en EE.UU. y modelos eléctricos optimizados localmente para mercados emergentes en India.

VENTAS DE 3,35 MILLONES DE VEHÍCULOS EN 2026

En el evento CEO Investor Day 2026, Kia también ha expuesto su plan de negocio detallado para 2026 junto con sus objetivos financieros a medio y largo plazo.

Para 2026, Kia planea alcanzar unas ventas totales mayoristas de 3,35 millones de unidades, un crecimiento interanual del 7%, y aspira a ampliar su cuota de mercado global al 3,8%, un incremento de 0,3 puntos porcentuales respecto al año anterior.

Kia fija un objetivo de ventas de 1,12 millones de vehículos electrificados en 2026, lo que representa un crecimiento interanual de más del 45%. Esto incluye 691.000 modelos híbridos, que representan el 21% de las ventas totales, y 400.000 eléctricos, que representan el 12% de las ventas totales.

Asimismo, en el plano financiero, Kia prevé ingresar 122,3 billones de wones (70.236 millones de euros), un 7,2% más interanual, y lograr un beneficio operativo de 10,2 billones de wones (5.857 millones de euros), un 12,4% más interanual, con un margen de beneficio operativo del 8,3%, 0,3 puntos porcentuales más interanual.

Finalmente, Kia también ha anunciado iniciativas para reforzar aún más la remuneración al accionista. Para el período de 2026 a 2028, la compañía ha fijado un objetivo de retorno total al accionista de más del 35%, con una remuneración al accionista que se materializará mediante una combinación de dividendos y recompra y amortización de acciones.