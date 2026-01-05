Kia vende 3,13 millones de vehículos en 2025, un 2% más, y prevé llegar a las 3,35 unidades en 2026

Archivo - Kia Sportage - KIA - Archivo

MADRID 5 Ene. (EUROPA PRESS) -

Kia ha vendido más de 3,13 millones de vehículos a nivel global durante 2025, lo que supone un nuevo récord anual y un aumento del 2% en comparación con el año anterior, según ha informado este lunes la firma coreana.

Excluyendo vehículos especiales, las ventas de Kia en mercados fuera de Corea en 2025 experimentaron un aumento del 2% con respecto al año anterior, superando las 2,58 millones de unidades. Las ventas en Corea totalizaron 545.776 unidades, un aumento del 1%.

Para 2026, Kia prevé unas ventas globales de 3.350.000 unidades. La marca espera vender 2.775.000 vehículos fuera de Corea y 565.000 unidades en Corea.

Este año, Kia planea mantener el impulso de ventas y mejorar su presencia en el mercado global expandiendo su línea híbrida para modelos SUV clave, incluidos los nuevos modelos SUV Telluride y Seltos, al tiempo que aumenta la producción y refuerza la sostenibilidad de la cadena de suministro global.

El SUV Sportage encabezó el ranking de ventas mundiales de 2025 por modelo, vendiendo 569.688 unidades, seguido por el SUV Seltos (299.766 unidades) y el SUV Sorento (264.673 unidades).

El mejor desempeño de ventas anual de la compañía fue respaldado por el lanzamiento de nuevos modelos como el Kia EV3, así como el nuevo sedán K4 y el monovolumen híbrido Carnival, junto con condiciones industriales estabilizadas y operaciones comerciales flexibles que aumentaron la producción y el suministro de vehículos.

"Kia mantuvo con éxito su impulso de crecimiento global el año pasado mediante estrategias de ventas específicas para cada mercado, superando un entorno industrial incierto, incluyendo el impacto de las tarifas", ha subrayado la firma.