Lepas prepara su aterrizaje en España con la vista puesta en ser la "Porsche asiática asequible"

Lepas L4, uno de los tres modelos que llegarán a España este año - Lepas

Llegará en junio de este año con el SUV L8 como primer lanzamiento, con autonomía combinada de hasta 1300 kilómetros

WUHU (CHINA), 27 (EUROPA PRESS)

Lepas, la nueva firma del Grupo Chery pensada para el mercado internacional, comenzará a vender sus primeros coches en España a finales de este trimestre, con el lanzamiento del Lepas L8, el que será el buque insignia de la marca con propulsión híbrida enchufable, y al que seguirán los modelos L6 y L4, ambos con propulsión híbrida enchufable y 100% eléctrica.

La propuesta del grupo chino pasa por una estrategia que combina elegancia, velocidad y comodidad en el día a día junto a un precio que resulte asequible para el mercado premium al que pretende ingresar y en el que quiere equipararse a Porsche.

Así lo ha afirmado la marca asiática en Wuhu, la ciudad china sede de la fábrica de Chery, donde ha presentado a nivel internacional sus modelos L6 y L4, que llegarán a España después del verano. La propuesta de la firma pasa por introducir cinco modelos que cubran todos los segmentos del mercado y todas las opciones de propulsión alternativa de aquí a 2028, con la vista puesta en alcanzar el millón de ventas en todo el mundo en menos de dos años.

A estos tres modelos se sumarán otros dos para el segmento A y D, con el fin de cubrir las necesidades de todos los clientes del mercado. Estos modelos serán un hatchback "urbano y ágil", de carácter deportivo, que cubrirá el segmento de coches pequeños del parque móvil europeo, y el hermano mayor de la firma, que será un SUV de 7 plazas y que podría llegar a una autonomía combinada de 1.400 kilómetros.

"Somos una nueva marca que demandan los clientes. Queremos que se relajen en los propios coches, que disfruten de la conducción diaria, con una oferta que resulte la mejor opción para aquellas personas que busquen la elegancia sin un preico tan costoso. En otras palabras: nuestro objetivo es llegar a Porsche pero con una gama más asequible", han resumido los responsables de la marca durante el evento al que ha asistido Europa Press.

La silueta de sus modelos busca reflejar la forma de un leopardo, uno de los animales más veloces del mundo y que transmite una expresión estética única, De ahí vienen las líneas de carrocería curvas de los coches de Lepas, que buscan combinar "un fuerte impacto visual con un distintivo elegante". "La elegancia es una actitud y nuestro diseño quiere reflejar esta actitud. Además, el leopardo es nuestro ADN", resalta la firma.

Además, el factor tecnológico juega un papel en este parámetro de la elegancia, convirtiéndose en un elemento "disfrutable, cálido y tangible". En este contexto, cabe resaltar que los modelos de Lepas son desarrollados sobre la plataforma multienergía LEX, compatible con distintas tecnologías electrificadas (BEV, REEV y PHEV).

A su vez, todos los coches incorporan Inteligencia Artificial integrada, lo que permite, entre otros, contar con los estándares "más altos del mundo" en materia de seguridad, perfectamente adaptados al mercado europeo, de criterios más estrictos. "Ofrecemos un espacio de vida móvil y seguro, al que suma un exquisito espacio interior, con IA incluso en los asientos, que dotan al habitáculo de un alto valor emocional", sostienen los responsables de diseño.

L8, EL ESTRENO DE LEPAS EN ESPAÑA

"Solo con una mirada quedas cautivo". Así resume la firma china el impacto visual que genera entre el público el L8, el primer modelo que llegará a España en junio y que ya ha sido presentado oficialmente en Italia, el otro gran mercado europeo en el que desembarca Lepas este año, sumando ya alrededor de 45 mercados en los que la marca tiene presencia.

Este modelo se trata de un nuevo SUV híbrido enchufable "de lujo" y de cinco plazas con autonomía eléctrica de hasta 100 kilómetros y una autonomía total combinada de hasta 1.300 kilómetros, gracias a su batería de 18,4 kWh. El mencionado vehículo aspira a convertirse en un referente de "casa móvil" con un diseño muy distintivo, marcado por la estética leopardo, que viene plasmada al 100%.

El Lepas L8 estará disponible con un sistema de propulsión híbrido enchufable que combina un motor de combustión 1.5 turbo con un sistema eléctrico de última generación, gestionado a través de una transmisión DHT de alta eficiencia. La potencia total combinada alcanza los 205 kW (279 CV) y un par máximo de 365 Nm. Posteriormente, se incorporará a la gama una versión con tracción total AWD, equipada con una batería de 32 kWh, capaz de alcanzar hasta 180 kilómetros en modo eléctrico cerca de 1.400 kilómetros de autonomía total.

Con unas dimensiones de 4.688 mm de longitud, 1.871 mm de anchura y 1.689 mm de altura y una distancia entre ejes de 2.800 mm, el modelo ofrece un maletero 507 litros.

En el apartado del diseño, destacan elementos como los faros delanteros con firma luminosa tipo pupila vertical, las luces diurnas en forma de 'V' y una banda luminosa trasera continua. El interior del Lepas L8, denominado Skyline Cabin, se concibe como un espacio inspirado en paisajes naturales y materiales orgánicos.