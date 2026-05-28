Lexus estrena una nueva dirección de diseño y tecnología en la octava generación del ES

Nuevo Lexus ES - LEXUS

MADRID 28 May. (EUROPA PRESS) -

Lexus estrena en la octava generación del ES una nueva dirección de diseño y tecnología con las que redefinir el lujo, con más espacio y confort "que nunca", tal y como destaca la propia marca nipona, que ofrece este modelo en España en versiones híbridas y eléctricas.

El debut de un nuevo software que es primicia en Lexus, ofrece en este nuevo modelo mayor potencia y mejor capacidad de respuesta, bajo una amplia variedad de funcionalidades, entre las que se incluyen soluciones de información y entretenimiento más sofisticadas y variadas, así como unos menús más intuitivos y nuevas funciones de seguridad avanzadas.

El nuevo modelo continua con la filosofía multitecnológica de Lexus para ofrecer a los clientes las motorizaciones que mejor se adapten a sus necesidades y preferencias personales, ayudando a reducir las emisiones hacia el objetivo de la neutralidad de carbono. Para ello, el nuevo ES está disponible tanto en versiones eléctricas como híbridas, con opciones de tracción delantera y total.

El nuevo ES está construido sobre la plataforma de arquitectura global de Lexus GA-K, rediseñada para adaptarse a la estrategia multitecnología de Lexus. Sobre este punto, el equipo de diseño aplicó el principio de la 'proporción áurea'0 para lograr una relación ideal entre las dimensiones del coche (distancia entre ejes, longitud, altura y anchura) y crear un sedán que además cuenta con un habitáculo altamente espacioso.

Todo su desarrollo se ha llevado a cabo en las modernas instalaciones del centro técnico de Lexus en Shimoyama (Japón), donde, de forma conjunta, los equipos planificación, diseño, ingeniería y evaluación han podido colaborar de forma estrecha en el programa de desarrollo de este nuevo modelo.

Gracias a las funciones de gestión de la batería y el pre-acondicionamiento que incluye el ES, se garantiza un rendimiento de recarga estable en un amplio rango de temperaturas. De este modo, la recarga rápida del 10-80% en un cargador de corriente continua a 150 kW puede lograrse en tan sólo 28 minutos, y a temperaturas tan bajas como -10°C. Y en el caso de recargar del 10-100% en un cargador de corriente alterna de 22 kW, el tiempo pasa a ser de cuatro horas.

AMPLITUD Y CONFORT

El ES es el primer Lexus equipado con asientos delanteros de nueva generación. Estos tienen una construcción ligera y dividida en módulos separados que, montados en un chasis, crean un perfil delgado y proporcionan mayor soporte y comodidad.

También hay un mayor confort gracias a un aumento de 17 mm del prolongador de banqueta frontal (en comparación con la generación anterior); el prolongador de banqueta, además, está unido al cojín del asiento, de manera que los muslos del ocupante permanecen completamente apoyados en todo momento. También se introducen por primera vez en el nuevo ES, reposacabezas más delgados y de nuevo diseño.

El ES es el primer modelo de Lexus en incorporar una novedosa técnica de conformado para las molduras decorativas que visten el habitáculo del nuevo modelo. De este modo se han creado unos paneles de materiales compuestos y bambú, denominado Bamboo Layering, empleando técnicas avanzadas de impresión y transmisión de luz.

Por otro lado, el nuevo ES ofrece un maletero espacioso capaz de albergar dos maletas de 86 litros o cuatro bolsas de golf de 9,5 pulgadas. El espacio interior es mayor en todas sus cotas en comparación con la generación precedente. De este modo, los volúmenes van desde los 517 litros de las versiones eléctricas, hasta los 493 litros de las versiones híbridas (sin rueda de repuesto) como consecuencia del emplazamiento de la batería de 12V.

TRES ACABADOS

La versión híbrida ES 300h está disponible en los acabados Signature y Exclusive. Ambos equipan el nuevo sistema multimedia de 14 pulgadas, mientras que el acabado Exclusive incluye adicionalmente opciones de equipamiento como Digital Key, Asistencia al Aparcamiento 360° (PVM), espejo retrovisor interior digital y el sistema de audio premium Mark Levinson con 17 altavoces.

Por su parte, las versiones eléctricas ES 350e FWD y ES 500e AWD, están disponibles en los acabados Signature y Omotenashi+. En este caso, en el acabado Omotenashi+, cuenta con opciones de equipamiento de alto nivel como suspensión variable adaptativa y faros delanteros MultiLED de alta resolución e iluminación adaptativa, además del paquete de confort trasero donde se incluye el asiento otomano para la plaza trasera derecha y asiento del pasajero abatible para un mayor confort.

Opcionalmente dentro de la gama ES, sólo las versiones eléctricas pueden equiparse con llantas de 21 pulgadas, las cuales se dividen en Luxury Design de 21 pulgadas para el ES 350e FWD y Aero Design de 21 pulgadas para el ES 500e AWD.