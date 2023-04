Más de la mitad de los consumidores de motos tienen la intención de comprar una scooter, según Cetelem

MADRID, 12 Abr. (EUROPA PRESS) -

La intención de compra de la scooter en España ha crecido cinco puntos porcentuales en el último año, alcanzando el 55%, seguido por la de carretera, que es la segunda opción y cae en 10 puntos hasta el 40%, mientras que las motos de campo crecen del 4% hasta el 13%, según un estudio del Observatorio de Cetelem.

De acuerdo con los datos del estudio 'Motor 2023', el importe medio para la moto de carretera cae un 19% respecto al año anterior, hasta situarse en los 7.806 euros, mientras que el importe planeado para adquirir un scooter baja un 5%, hasta los 4.384 euros. La moto de campo crece un 14% y se sitúa en 8.204 euros, la moto en la que los usuarios están dispuestos a gastar más dinero.

En este sentido, una de cada tres motos que se financian en España se realizan a través de Cetelem, según fuentes de la compañía.

Un 25% de los españoles, cuatro puntos menos que en 2022, tiene la intención de comprar una moto eléctrica, pero un 39% no está dispuesto a realizar ningún esfuerzo económico adicional para adquirirla. Solo un 27% estaría dispuesto a pagar entre un 10% y un 30% adicional y un 16%, más de un 30%.

Los motivos por los que los encuestados no comprarían una moto eléctrica es por el precio (54%), la autonomía no es suficiente (49%), no tiene con qué cargarla (35%) y requiere mucho tiempo de recarga (32%).

RENTING Y MOTOSHARING

Más de un tercio de los encuestados (35%) conoce el renting de motos. Por su parte, un cuarto de estos ha adquirido su motocicleta a través de este método y un tercio de los que lo conoce y no lo ha usado asegura que estaría dispuesto a hacerlo en el futuro.

Además, un 6% de los encuestados ha usado alguna vez el servicio de motosharing, un 1% menos que el año anterior. Mientras que más de la mitad de los usuarios lo usan de forma ocasional y cada vez más de forma semanal.

En este sentido, seis de cada diez usuarios de motosharing han terminado comprando una moto después de probar este servicio, esta cifra ha aumentado en 20 puntos porcentuales en este último año en comparación con el anterior.