Las matriculaciones crecen un 11,8% en agosto en España, con 68.544 unidades

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MADRID, 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

Las matriculaciones de turismos y todoterrenos en España han alcanzado las 68.544 unidades en agosto, lo que supone un aumento del 11,8% respecto al mismo periodo de 2025, según las cifras divulgadas este martes por las asociaciones de fabricantes (Anfac), concesionarios (Faconauto) y vendedores (Ganvam).

A pesar del periodo vacacional, las ventas se han vuelto a situar en cifras positivas, marcadas principalmente por el buen comportamiento del mercado de turismos electrificados, que ha supuesto más de la cuarta parte de las unidades totales vendidas en el mes.

Con este resultado, agosto registra la mejor cifra de matriculaciones desde 2019, cuando se alcanzaron las 74.426 unidades. En lo que va de año ya se han matriculado 818.201 nuevos turismos, un 6,3% más que el año pasado.

El bueno desempeño de julio se debe al incremento en todos los canales, con un aumento interanual del 9,9% en el canal de particulares, hasta 39.109 registros; del 13,1% en el canal de empresas, hasta llegar a 27.167 unidades matriculadas; y del 32%, hasta las 2.268 anotaciones, en el canal 'rent a car'.

En el acumulado del año, los tres canales mantienen una evolución positiva, con un aumento del 6,8% en las ventas a particulares, del 4,7% en empresas y del 7,8% en el canal de alquiladores.

En el acumulado del año, el canal de particulares experimentó un aumento interanual del 6,8%, hasta 366.567 registros; el canal de empresas se elevó un 4,7% (hasta 271.639 comercializaciones) y el 'rent a car' llegó a 179.995 matriculaciones (un 7,8% más).

Respecto a las ventas de turismos electrificados (BEV+PHEV), se registran 18.967 nuevas unidades, con un aumento del 27% en agosto, representando el 27,7% del mercado en el mes. En el total del año se acumulan 185.340 unidades vendidas, un 34,1% más que el año anterior. En este año ya representan el 22,6% del mercado, 5 puntos porcentuales más que en 2025.

Las emisiones medias de CO2 de los turismos vendidos en agosto bajan hasta los 95,5 gramos de CO2 por kilómetro recorrido, un 2,3% inferior que la media de emisiones de 2 los turismos nuevos vendidos en el mismo mes de 2025. En el acumulado de 2026, las emisiones medias se sitúan en 101,5%, un 4,2% menos que en el mismo periodo de 2025.

((HABRÁ AMPLIACIÓN))