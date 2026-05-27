Las matriculaciones de nuevos vehículos en la Unión Europea crecen un 4,2% en el primer cuatrimestre

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MADRID 27 May. (EUROPA PRESS) -

Las matriculaciones de coches nuevos en la Unión Europea aumentaron un 4,2% en los cuatro primeros meses del año, hasta más de 3,79 millones de unidades, a pesar de los factores geopolíticos persistentes que incrementan la incertidumbre y los riesgos a la baja, según los datos divulgados este miércoles por la Asociación de Constructores Europeos de Automóviles (ACEA).

"El mercado siguió beneficiándose de una fuerte demanda de los consumidores por diversas tecnologías electrificadas, respaldada por nuevos incentivos fiscales y planes de incentivos revisados en los principales países europeos", ha destacado la asociación.

En los primeros cuatro meses de 2026, se matricularon 746.899 coches eléctricos nuevos, lo que representa el 19,7% del mercado de la Unión Europea. Tres de los cuatro mayores mercados de la UE, que en conjunto concentraban el 64% de todas las matriculaciones de coches eléctricos, registraron un fuerte crecimiento: Italia (+73,1%), Francia (+48,2%) y Alemania (+41,3%).

Las cifras acumuladas hasta abril de 2026 también mostraron un aumento en las matriculaciones de vehículos híbridos nuevos en la UE, alcanzando los 1.447.864 ejemplares, impulsado por el crecimiento en Italia (+25,5%) y España (+19,7%), con Alemania (+6,6%) y Francia (+2,3%) contribuyendo también positivamente. En general, los modelos híbridos eléctricos representaron el 38,2% del mercado total de la UE.

Las matriculaciones de vehículos híbridos enchufables continuaron creciendo, llegando a 364.067 unidades en el acumulado hasta abril de 2026. Este crecimiento se debió al aumento de las ventas en mercados clave como Italia (+99,2 %), España (+64,3 %) y Alemania (+17,6 %). Por lo tanto, los vehículos híbridos enchufables nuevos representan ahora el 9,6 % de las matriculaciones en la UE, frente al 7,9 % del mismo periodo de 2025.

Con 854.843 coches nuevos matriculados en los últimos cuatro meses, la cuota de mercado de los vehículos de gasolina cayó al 22,5% desde el 28,5% registrado en el mismo periodo del año anterior.

Además, el mercado de los coches diésel continuó su tendencia a la baja, aunque a un ritmo más lento, con un descenso del 16,1% en las matriculaciones, que representan el 7,7% del total de coches nuevos matriculados.