Las matriculaciones de vehículos en España suben un 12,9% en 2025, hasta 1,14 millones de unidades

MADRID, 2 Ene. (EUROPA PRESS) -

Las matriculaciones de turismos y todoterrenos en España llegaron a 1.148.650 unidades en el conjunto del año 2025, lo que supone un incremento del 12,9% respecto al año anterior, según las cifras divulgadas este viernes por las asociaciones de fabricantes (Anfac), concesionarios (Faconauto) y vendedores (Ganvam).

No obstante, diciembre ha finalizado con datos a la baja tras dos meses superando cifras prepandemia. Con 103.012 turismos vendidos, se sitúa un 2,2% por debajo del mismo mes de 2024 y un 2,7% de diciembre de 2019. El principal motivo de este ligero retroceso es que en diciembre de 2024 la tragedia de la dana aumentó las ventas de vehículos en Valencia.

La electrificación sigue impulsando una importante parte del mercado, con una de cada cinco ventas constituidas por turismos híbridos enchufables o eléctricos puros.

Por canales, los clientes particulares adquirieron 539.642 turismos y todoterrenos en 2025, un 18,1% más en términos interanuales, mientras que las empresas matricularon 418.574 unidades en el año (+12%). De su lado, las firmas de 'rent a car' adquirieron 190.434 unidades en el mercado nacional en todo el año, lo que supone un aumento del 2,3% en valores interanuales.

Solo en diciembre, el canal de particulares creció un 1,9% en matriculaciones, hasta las 50.213 unidades, mientras que el de empresas lo hizo un 7,8%, hasta las 43.362 unidades. Los 'rent a car', por su parte, matricularon 9.437 turismos, lo que significa un 40,5% menos interanual.

Por otro lado, el 'renting' matriculó 27.022 turismos en diciembre, un 2,5% menos sobre el mismo mes del año pasado. En el conjunto de 2025, el renting sube un 3,4%, con 281.593 registros.

UN 11,6% MÁS DE VEHÍCULOS COMERCIALES LIGEROS

Además, las matriculaciones de vehículos comerciales ligeros alcanzaron en 2025 las 185.056 unidades, lo que supone un alza del 11,6% respecto al año anterior. Solo en diciembre crecen un 6,3%, hasta las 15.427 unidades.

Por tipología, los derivados, furgonetas y 'pickup' subieron un 9,1% interanual en 2025, hasta situarse en 97.804 unidades. Mientras, los furgones y camiones con chasis ligeros lograron las 87.252 matriculaciones, un ascenso del 14,6% en valores interanuales.

Solo en diciembre, los derivados, furgonetas y 'pickup' cayeron un 3,4%, hasta las 8.628 unidades y los furgones y camiones con chasis ligeros crecieron un 21,9%, hasta las 6.799 unidades.

Mientras, también en diciembre, los vehículos industriales registraron un aumento del 40,2% interanual con 2.912 unidades, mientras que los autobuses, autocares y microbuses, con 347 ventas al duodécimo mes de 2025, tuvieron un aumento de más del 110%.

En todo 2025, las matriculaciones de vehículos industriales, autobuses, autocares y microbuses caen un 3,1%, con un total de 35.389 unidades, de las cuales 30.989 pertenecen a los vehículos industriales (-3,6%) y 4.400 a autobuses, autocares y microbuses (un 0,7% más).

MÁS DE 100.000 VEHÍCULOS ELÉCTRICOS VENDIDOS EN 2025

En cuanto a las ventas por tipos de combustible, en 2025, la cifra se ha quedado en 101.628 vehículos eléctricos, lo que supone un aumento de más del 77%. En el caso de los modelos híbridos enchufables (PHEV), se anotaron 123.989 ventas, un 111,7% más en comparativa con 2024.

Respecto a los turismos electrificados (BEV+PHEV) cierran 2025 con cifras muy positivas, ya que registran un aumento del 94,6% y un total de 225.617 unidades, lo que supone una cifra histórica, al superarse por primera vez, las 200.000 unidades matriculadas en un año.

La cuota de mercado de vehículos electrificados alcanza un 19,6% en el acumulado anual, 8 puntos porcentuales por encima de 2024, que registró un 11,4% de cuota de electrificados.

Los híbridos no enchufables (HEV) se mantienen en diciembre como la motorización más popular con una cuota del 43,9% y 45.253 ventas, un 0,2% más sobre el año anterior. En el agregado anual, lideran el año con 482.880 entregas, un 23,1% más en valores interanuales.

Los vehículos de combustión continúan su tendencia a la baja, y en el caso de los de gasolina caen en matriculaciones en diciembre un 30,1% interanual, con 23.874 entregas, aunque retienen una cuota de mercado del 23,2% en diciembre, siguiendo como la segunda motorización el mes pasado en España.

Los coches de esta motorización también caen un 16% en términos interanuales en los doce meses de 2025 y contabilizan 318.210 unidades matriculadas.

El diésel, de su lado, se desploma en diciembre de este año un 34,5%, hasta las 4.904 unidades matriculadas, y queda con una cuota de mercado del 4,8% situándose como la sexta motorización en el mes, detrás de los coches de gas. En el 2025, los coches de diésel caen un 35% anual con 62.669 unidades.

Las matriculaciones de vehículos de gas avanzan un 49,1% en términos interanuales en diciembre, hasta las 5.120 unidades, con lo que consiguen una cuota de mercado del 5%. Asimismo, los coches que utilizan gas matriculan 59.274 unidades en todo 2025, un 76,9% más que en el año pasado.

Las emisiones medias de CO2 de los turismos vendidos en diciembre se quedan en 100,1 gramos de CO2 por kilómetro recorrido, un 10,75% inferior que la media de emisiones de los turismos nuevos vendidos en el mismo mes de 2024. En el total del 2025, se registra una media de 103 gramos de CO2 por kilómetro recorrido, un 10,81% inferior a 2024.

MÁS DE UN AÑO DE CRECIMIENTO CONSECUTIVO DEL MERCADO ESPAÑOL

Con los resultados de diciembre, el mercado nacional consigue completar un año de crecimiento en todos los meses. Desde Anfac valoran positivamente estos resultados y esperan mantener la tendencia "alcista" en 2026

"Cerramos un 2025 con un crecimiento a doble dígito, con casi 1,15 millones de turismos vendidos. Ha sido un año muy positivo porque además los particulares y las empresas han aumentado su demanda de turismos nuevos tirando del mercado", ha afirmado el director de comunicación de Anfac, Félix García.

De su lado, el director de comunicación de Faconauto, Raúl Morales, ha valorado el buen comportamiento de las matriculaciones de vehículos electrificados este año, fundamentado en que la matriculación de vehículos electrificados no baja de ritmo gracias al Plan Moves.

Mientras, la directora de comunicación de Ganvam, Tania Puche, ha destacado que las matriculaciones se mantienen al alza en diciembre. "Con estos datos, se cumplen las previsiones y cerramos 2025 poniéndole la etiqueta de año de transición, al quedarnos cerca del volumen natural de nuestro mercado", ha afirmado.