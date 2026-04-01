Las matriculaciones de vehículos ligeros crecen un 26,6% en el primer trimestre

Archivo - Motocicletas nuevas a la venta en un concesionario - EUROPA PRESS - Archivo

MADRID 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

El sector de la moto y los vehículos ligeros cerró el primer trimestre del año con un crecimiento del 26,6%, alcanzando las 63.537 unidades, mientras que en el mes de marzo se dio un aumento del 40,3%, consolidando más de 27.012 matriculaciones de vehículos ligeros, según las cifras divulgadas este miércoles por Anesdor.

En marzo, la motocicleta fue la categoría con mayor incremento, con un notable avance del 42,9%, impulsado por la fuerte demanda de modelos de carretera. Los scooters también evolucionaron muy positivamente, con un alza del 36,1%. El mercado del ciclomotor mostró igualmente un comportamiento muy favorable, con una subida del 59,1%.

El comportamiento del resto de vehículos ligeros mostró también una evolución positiva en el tercer mes del año. El triciclo cerró marzo con un avance del 36,3%. Los microcoches y microvans registraron una de las subidas más destacadas del mes, con un alza del 76,5%. También el segmento de 'utility & powersport' (quad, ATV, boogie) evolucionó con fuerza, con un aumento del 32,3%.

CANALES DE VENTA Y REGIONES

El canal particular avanzó un 44,5% y continúa concentrando la mayor parte del volumen del sector. Por su parte, el canal empresa aumentó un 15,7%, y, en la misma línea, el canal de alquiler registró un alza del 46,6%.

Por regiones Extremadura (80,7%), La Rioja (70,7%) y Asturias (63,1%) registraron los crecimientos más elevados del mes. Andalucía (53,6%), Cataluña (38,2%) y Madrid (42,6%) fueron, en este orden, las regiones con mayor volumen de ventas en marzo.

"Es una realidad que cada vez más ciudadanos eligen la moto y los vehículos ligeros para su movilidad por las múltiples ventajas que aportan. A pesar de los positivos datos de matriculaciones durante los últimos meses, en el actual contexto internacional, marcado por una elevada incertidumbre en los mercados energéticos, desde Anesdor mantenemos una perspectiva prudente de cara a los próximos meses", ha trasladado el secretario general de Anesdor, José María Riaño.