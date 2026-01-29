El Mazda CX-5 alcanza los cinco millones de unidades vendidas en todo el mundo - MAZDA

MADRID, 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

Mazda Motor Corporation ha revelado que a finales del año pasado la producción y las ventas totales acumuladas del Mazda CX-5 alcanzaron la cifra de cinco millones de unidades.

Con este hito, el modelo se convierte en el tercero de la marca que rebasa esta barrera, tras el Mazda 323 y el Mazda 3. Tras tres generaciones de el CX-5, este modelo tan solo ha necesitado 14 años para lograr esta importante cifra desde que empezó a fabricarse en la planta número 2 de Ujina en 2011.

Posteriormente, también se ha fabricado en la planta número 1 de Ujina, en la planta de Hofu1 y en plantas de producción en China. Igualmente, se ha ensamblado a escala local en Malasia y Vietnam. Este músculo manufacturero ha contribuido a que el Mazda CX-5 haya crecido hasta convertirse en el modelo de mayores ventas de la gama actual de la marca.

La última versión del Mazda CX-5 se presentó en Europa en julio de 2025. Tras su puesta de largo europea, se lanzará en Norteamérica y Japón a lo largo de la primavera de este año.

"En nombre de Mazda, quiero expresar mi más sincera gratitud a todos los clientes y seguidores del mundo que han dado su apoyo al CX-5. En los 8 años que han pasado desde el lanzamiento del anterior modelo, el CX-5 se ha renovado por completo, y ofrece un diseño deportivo y un comportamiento dinámico más evolucionados. Hemos cuidado cada detalle para que resulte práctico en la vida diaria", ha expresado el director de programa del CX-5, Koichiro Yamaguchi.