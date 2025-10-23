Mazda refuerza su colaboración con Nipon Steel para reducir costes en la producción del Mazda CX-5 - MAZDA

MADRID 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

Mazda y Nippon Steel han anunciado este jueves que han ampliado su colaboración al desarrollo del nuevo SUV crossover Mazda CX-5, presentado mundialmente en julio, con el fin de reducir costes para el fabricante de automóviles.

La Política de Gestión 2030 de Mazda exige la reducción de costes y el fortalecimiento de la cadena de suministro. La empresa busca construir una cadena de suministro robusta que mejore su capacidad para reducir costos y resistir los recortes de producción, centrándose en los costos del producto y la fabricación en toda la cadena de suministro y valor.

Para ello, Mazda promueve actividades de cocreación con proveedores afines, como Nipon Steel, basadas en la premisa de relaciones a largo plazo, para lograr una fabricación racional y eficiente en toda la cadena de suministro desde las primeras etapas del desarrollo, a la vez que crecemos juntos para aumentar el valor y reducir costos.

Los primeros resultados tangibles de las actividades de cocreación entre Mazda y Nippon Steel se han materializado en el nuevo Mazda CX-5. Gracias a esta relación comercial, la participación de Nippon Steel desde las primeras etapas del proceso de desarrollo permitió a Mazda reevaluar toda la cadena de suministro y valor, incluyendo el diseño, la producción y el aprovisionamiento, lo que resultó en una estructura de carrocería "óptima" en un corto período de tiempo.

Al incorporar 'NSafe-AutoConcept ECO3 (NSAC ECO3)', el concepto de automóvil de nueva generación de Nippon Steel, y las sinergias entre el desarrollo basado en modelos de Mazda y las tecnologías de análisis y métodos de construcción patentados de Nippon Steel, Mazda logró mejoras notables en el rendimiento de la carrocería.

"El nuevo modelo presenta una reducción del 10% en el peso del acero en comparación con el modelo anterior, manteniendo al mismo tiempo el rendimiento de la carrocería, incluyendo la rigidez y la seguridad en caso de colisión, lo que mejora el placer de conducir", han destacado ambas compañías.

PROXIMIDAD PARA REDUCIR COSTES DE TRANSPORTE

Además, las dos empresas han colaborado en la selección de materiales de chapa de acero desde la fase inicial de desarrollo y lograron seleccionar una planta de fabricación de chapa de acero de Nippon Steel cercana a la planta de ensamblaje de vehículos de Mazda.

Esto simplifica la estructura de compras y contribuye a la reducción de los costos de transporte y las emisiones de CO2, la reducción del inventario en la cadena de suministro, la reducción de los riesgos geopolíticos y la estabilidad del suministro, así como a la reducción indirecta de los costos de producción para ambas compañías.

De cara al futuro, Mazda y Nippon Steel seguirán ampliando el alcance de su colaboración para abarcar más modelos de vehículos. Su objetivo común es construir una cadena de suministro y valor resiliente, capaz de generar valor y reducir costes en múltiples líneas de modelos.

El director ejecutivo de mazdam Takeshi Mukai, ha destacado que Mazda seguirá buscando lograr una sólida base de gestión y una alta eficiencia mediante la reforma estructural y la cocreación de una cadena de suministro orientada al cliente.

Por su parte, el vicepresidente ejecutivo de Nippon Steel, Takashi Hirose, ha comentado que a través de sus actividades de cocreación con Mazda, Nippon Steel promueve la colaboración no solo en el desarrollo de productos de acero, sino también en una amplia gama de áreas, como el diseño, el procesamiento y los procesos de producción en masa.