Mercedes-Benz vende 523.300 vehículos a nivel mundial en el tercer trimestre, un 4% menos

MADRID 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

Mercedes-Benz ha vendido un total de 525.300 coches y furgonetas en el tercer trimestre del año a nivel mundial, lo que supone una caída del 4% respecto al mismo período del año anterior, según ha informado este martes la firma alemana.

Si bien las ventas en Europa, Sudamérica y los Estados del Golfo muestran un buen desempeño, las ventas de Mercedes-Benz del tercer trimestre se vieron afectadas por las condiciones del mercado en China.

"Nuestros nuevos productos están generando un nuevo impulso y entusiasmo, sentando las bases para un mayor crecimiento de las ventas", ha resaltado el miembro del consejo de administración de Mercedes-Benz, Mathias Geisen.

La división de coches de Mercedes-Benz vendió 441.500 vehículos en el tercer trimestre, influenciado por el entorno de mercado y las políticas arancelarias que afectaron las ventas principalmente en EE. UU. y China, con una caída del 3% interanual.

Las ventas del tercer trimestre en Europa aumentaron un 2%, impulsadas por Alemania (+3%), España (+5%) y Polonia (+20%) y en otros mercados importantes del mundo, incluidos los Estados del Golfo (+33%), Turquía (+15%) y Sudamérica (+45%).

A su vez, las ventas de vehículos de alta gama aumentaron un 5% en el trimestre y un 10% interanual, alcanzando las 67.800 unidades, lo que representa una alta cuota de mercado del 15,4%.

En tanto, las ventas de vehículos eléctricos de batería (VEB) aumentaron un 22% intertrimestral, impulsadas por las primeras entregas del CLA eléctrico en Europa. Las ventas de híbridos enchufables aumentaron un 20% en el tercer trimestre, impulsando las ventas de xEV hasta las 96.300 unidades (+10%).

De su lado, las ventas de la división de camiones se elevaron a 83.800 vehículos, una caída del 10% respecto al tercer trimestre de 2024. A su vez, en lo que va de año, Mercedes-Benz Vans ha vendido 260.200 unidades, de las cuales 20.200 son eléctricas, lo que supone un aumento del 61% con respecto al mismo periodo del año anterior, lo que refleja el creciente entusiasmo por la gama de furgonetas eléctricas.