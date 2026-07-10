MG arranca su apuesta por Galicia tras desembarcar 700 vehículos electrificados en el Puerto de Ferrol

MG desembarca 700 vehículos electrificados en el Puerto de Ferrol y refuerza su apuesta Galicia - MG

MADRID 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

MG ha desembarcado 700 vehículos electrificados en el Puerto de Ferrol a bordo del buque Anji Forever, una operación que marca el inicio de las actividades logísticas a gran escala de la marca en Galicia y refuerza su proyecto industrial en la comunidad, donde prevé invertir 200 millones de euros para levantar una planta de producción con capacidad para fabricar hasta 120.000 vehículos al año antes de terminar 2028 cuanto esté totalmente operativa la planta.

La compañía ha explicado que esta nueva instalación integrará actividades de investigación y desarrollo, fabricación avanzada, suministro de componentes y operaciones logísticas inteligentes, con el objetivo de crear un ecosistema industrial conectado.

El acto celebrado en el Puerto de Ferrol contó con la presencia del presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda; el presidente de la Autoridad Portuaria de Ferrol, José Antonio Álvarez Vidal; el vicepresidente de SAIC Motor, Wu Bing, y el director de Ventas Retail de MG Motor España, Miguel Molina.

Los 700 vehículos descargados cuentan con sistemas de propulsión electrificados, incluyendo versiones híbridas (HEV), híbridas enchufables (PHEV) y 100% eléctricas (EV), en línea con la estrategia de MG de ampliar el acceso a tecnologías de movilidad de bajas emisiones.

UNA PLANTA QUE GENERARÁ 2.000 EMPLEOS

MG ha señalado que la futura fábrica supondrá un importante impulso para la actividad industrial en Galicia y permitirá reforzar su cadena de suministro europea mediante una mayor producción y aprovisionamiento local.

Según la compañía, el proyecto contempla la creación de alrededor de 2.000 empleos y contribuirá a mejorar la capacidad de respuesta y la resiliencia de la red industrial europea del fabricante.

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, agradeció a MG haber elegido Galicia para establecer su futura planta de producción en la Unión Europea y destacó las capacidades logísticas, industriales y tecnológicas de la comunidad autónoma, así como la estabilidad y el potencial de su tejido empresarial.

Por su parte, el vicepresidente de SAIC Motor, Wu Bing, afirmó que la llegada del buque a Ferrol supone "mucho más que una nueva ruta logística" y refleja el compromiso de la compañía con España y con el desarrollo de una estrategia de implantación local. En este sentido, destacó la colaboración con empresas gallegas para las operaciones de descarga y almacenamiento de vehículos, lo que ya ha permitido generar decenas de puestos de trabajo.