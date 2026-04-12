MG, Chery, BYD o Toyota, las marcas que compiten por implantar en 2027 baterías de estado sólido

MG, Chery, BYD o Toyota, las marcas de coches que pugnan por implantar en 2027 baterías de estado sólido - MG

MADRID, 12 Abr. (EUROPA PRESS) -

MG, Chery, BYD o Toyota son los fabricantes de automoción que se encuentran con un mayor desarrollo para implantar a partir de 2027 baterías de estado sólido en sus nuevos vehículos eléctricos.

Las baterías de estado sólido son el siguiente objetivo de los principales fabricantes de automóviles en el camino hacia la transición del vehículo tradicional de combustión al eléctrico puro. Una batería de estado sólido es un tipo de batería en la que el electrolito, en lugar de ser líquido, es un material sólido, lo que permite el movimiento de iones de forma más segura y eficiente.

A efectos prácticos, esta tecnología permitirá una mayor seguridad de las propias baterías, ya que no utilizarán líquidos que pueden ser inflamables, reduciendo el riesgo de incendios, aunque ya las baterías actuales son altamente seguras.

Igualmente, podrán almacenar más energía en menos espacio, lo que podría reducir el peso de los vehículos --algo que también afecta a la autonomía global--, tendrán unos tiempos de carga inferiores y, en definitiva, una mayor vida útil.

MG SE ADELANTA AL RESTO

La marca automovilística de origen británico, MG, ahora formando parte del grupo asiático SAIC Motor, anunció hace unas semanas el inicio de la producción en serie de baterías de estado semisólido, convirtiéndose en el primer fabricante del mundo que instalará este tipo de tecnología en vehículos eléctricos.

De forma concreta, la firma prevé incorporar esta nueva batería a sus modelos eléctricos en Europa a partir de finales de 2026, con el nuevo MG4 Urban 100% eléctrico como primer modelo en recibir esta actualización.

LA CARRERA POR CREAR LAS BATERÍAS DE ESTADO SÓLIDO: CHERY, CATL o BYD

Desde hace unos años, algunos fabricantes llevan investigando las baterías en estado sólido como vía fundamental para la viabilidad del coche eléctrico. Firmas como Chery, BYD, Toyota o uno de los principales fabricantes del mundo de baterías, como CATL, han iniciado una carrera que puede comenzar a tener resultados desde el próximo año 2027.

A finales de 2025, el grupo Chery, matriz de las marcas Ebro y Omoda & Jaecoo que operan en España, presentó su primer prototipo de batería de estado sólido de desarrollo propio, capaz de alcanzar hasta los 1.500 km de autonomía eléctrica, gracias a que las baterías podrían alcanzan una densidad de 400 Wh/kg, al igual que MG, y más de 5.000 ciclos de carga.

Chery ha confirmado que será su marca premium, Exeed --que comenzará a operar también en España este año-- la primera en recibir esta tecnología en su modelo ES8.

Por su parte, BYD, el fabricante con más ventas de vehículos electrificados el pasado año, planea una nueva generación de sus 'Blade Battery' bajo la configuración de estado sólido, que se comenzarán a probar entre 2027 y 2029 para instaurarse de forma definitiva al inicio de la próxima década.

En el caso de Toyota, la firma nipona lleva desde el año 2023 trabajando en la investigación de esta nueva arquitectura de baterías. No obstante, Toyota no tiene previsto lanzar al mercado los primeros BEV equipados con baterías de estado sólido hasta 2027 o 2028.

Igualmente, la compañía china CATL, el mayor fabricante de baterías para vehículos eléctricos del mundo, se encuentra desarrollando un prototipo de batería de estado sólido con una densidad energética de hasta 500 Wh/kg para 2027, según expone CarNewsChina.

LAS FIRMAS EUROPEAS, ALGO MÁS REZAGADAS

Por último, firmas como Stellantis o Mercedez-Benz cuentan actualmente con acuerdos de colaboración con empresas como Factorial Energy y Prologium, respectivamente, para el desarrollo de celdas de batería en estado sólido.

Igualmente, el grupo Volkswagen a través de su filial PowerCo, que iniciará una nueva línea de producción en la ciudad valenciana de Sagunto este 2026, tiene iniciada una fase de desarrollo industrial de esta tecnología a través de un prototipo para una moto Ducati, aunque este tipo de celdas se producirán no antes de 2030, según las previsiones del grupo alemán.