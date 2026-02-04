MG garantizará el importe máximo del Plan Auto+ tras excluir el Gobierno a las marcas chinas

Archivo - Economía/Motor.- MG pondrá a la venta en España el nuevo MG HS tras el verano con versión híbrida y autonomía de 100 km - MG - Archivo

MADRID 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

MG España ha anunciado que compensará a sus clientes con las ayudas máximas del Plan Auto+ para facilitar el paso de la movilidad electrificada a sus clientes después de que el Gobierno excluyese a los fabricantes extracomunitarios --principalmente chinos-- de una parte de los incentivos, concretamente hasta el 25% en función de si el montaje final del vehículo (15%) y de las baterías (10%) se realiza en suelo europeo.

MG ha decidido crear la campaña 'Made for Europe' para compensar la parte en la que sus vehículos no pueden acceder al nuevo Plan Auto+. Con esta medida, la marca garantiza que sus clientes recibirán "el importe máximo de las ayudas" --4.500 euros para los eléctricos EV y 3.375 euros para los híbridos enchufables--.

En concreto, los usuarios en España que decidan comprarse un modelo eléctrico de la marca, como los MG4 y MGS5 EV, percibirán 3.375 euros procedentes del Plan Auto+ a los que se suman los 1.125 euros procedente de la marca. De igual forma, los quienes decidan comprarse un híbrido enchufable --el MG HS fue el segundo PHEV más vendido de España en 2025-- recibirán 3.375 euros de ayuda: 2.250 euros procedentes del Plan Auto+ más 1.125 euros del Plan MG.

Además, la marca ha anunciado que los conductores que decidan comprarse uno de sus vehículos recibirán el importe de las ayudas de forma inmediata en el momento de la compra, mediante un préstamo al consumo al 0% de tipo de interés.

"MG, que está siendo penalizada por su procedencia de fabricación no Europea, solo piensa en el bienestar de sus clientes. Somos conscientes de las incertidumbres que sufren las personas que están planteándose la compra de un vehículo eléctrico o híbrido enchufable, y desde la marca las hemos eliminado, adelantando la ayuda para que la disfruten en el momento mismo de la compra y poniendo de nuestra parte para que puedan disponer del importe máximo y no se sientan discriminados", ha expresado el director de marketing de MG España, José Antonio Galve.