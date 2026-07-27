Michelin gana 766 millones de euros en el primer semestre, un 8,8% menos

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MADRID 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

El fabricante francés de neumáticos Michelin ha registrado un beneficio neto de 766 millones de euros en el primer semestre del año, una cifra inferior a la del mismo periodo del año anterior en un 8,8%.

El descenso interanual se debió, en gran medida, a la menor contribución de las empresas contabilizadas por el método de participación, según ha informado este lunes la compañía, al cierre de la sesión bursátil de París.

Los ingresos alcanzaron 12.700 millones de euros, lo que supone un descenso interanual del 2,6%. Los tipos de cambio desfavorables afectaron considerablemente a los ingresos declarados del primer semestre.

De su lado, el resultado operativo del segmento ascendió a 1.446 millones de euros, un 7% más que en el primer semestre de 2025, lo que refleja "el sólido desempeño operativo" en un entorno económico "complejo", tal y como ha apuntado Michelin..

En este contexto, Michelin ha confirmado sus objetivos anuales, apuntando a un crecimiento del resultado operativo con respecto a 2025, así como a un flujo de caja libre superior a 1.600 millones de euros (antes de operaciones de fusión y adquisición).

"Michelin muestra una notable mejora y mantiene la firmeza en sus esfuerzos en un entorno geopolítico muy tenso y ante una presión competitiva cada vez más intensa. Michelin actúa con agilidad, confianza y gran vigilancia en la gestión de sus actividades, y el Grupo mantiene su rumbo estratégico", ha resumido el presidente del grupo, Florent Menegaux.