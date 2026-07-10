La mitad de los conductores en España ya eligen las gasolineras 'low cost' como primera opción - PLENERGY

MADRID 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

El precio del combustible se ha consolidado como el principal criterio para elegir una gasolinera en España, hasta el punto de que el 71,6% de los conductores afirma que es el factor determinante en su decisión de repostaje y el 94,3% asegura que prefiere pagar menos por el combustible antes que disponer de servicios adicionales como tiendas o cafeterías.

Estos datos se desprenden del 'Estudio sobre Hábitos de Consumo de Combustible en España 2026', elaborado por IO Investigación a partir de una encuesta realizada a 2.019 conductores habituales de entre 18 y 65 años durante el pasado mes de abril.

El informe refleja un consumidor cada vez más orientado al ahorro, en un contexto marcado por la volatilidad de los precios de los carburantes. De hecho, el peso del precio como motivo de elección ha aumentado más de seis puntos porcentuales respecto a 2024, mientras que factores como la atención en pista o los servicios complementarios han perdido relevancia.

Además, siete de cada diez conductores dispuestos a cambiar de estación de servicio lo harían por una diferencia de hasta 10 céntimos por litro. En concreto, un 34,4% cambiaría por un ahorro de cinco céntimos y un 37,8% si la diferencia alcanzara los diez céntimos, lo que evidencia una elevada sensibilidad al precio.

El estudio también confirma la consolidación de las estaciones de servicio 'low cost'. El 84,8% de los conductores asegura haber repostado alguna vez en este tipo de establecimientos y un 46,6% las considera ya su primera opción, frente al 39,6% registrado dos años antes. Paralelamente, el porcentaje de conductores que nunca ha utilizado una gasolinera de bajo coste se reduce hasta el 15,2%.

Más allá del precio, los usuarios valoran especialmente que estas estaciones permanezcan abiertas las 24 horas (60,1%) y que dispongan de suficientes surtidores para evitar esperas (58,7%), mientras que la presencia de personal de asistencia continúa perdiendo importancia.

Asimismo, el 54,6% de los encuestados afirma disponer de una gasolinera 'low cost' cerca de su domicilio o lugar de trabajo y considera positiva esa proximidad, una cifra superior a la registrada en 2024, lo que refleja una mayor implantación de este modelo en el territorio.

AUMENTA LA CONFIANZA EN LA CALIDAD DEL COMBUSTIBLE

En cuanto a la percepción sobre la calidad del carburante, el estudio muestra un cambio progresivo en la opinión de los consumidores. El 41,7% considera que no existen diferencias entre el combustible de las gasolineras tradicionales y el de las 'low cost', mientras que el 38,2% sigue pensando que el de estas últimas es de menor calidad. El porcentaje de quienes no tienen una opinión formada se reduce hasta el 20,1%.

En línea con esta evolución, el 64,2% de los conductores asegura confiar en la calidad del combustible que venden las estaciones de bajo coste, frente al 57,3% que lo hacía en 2024. Al mismo tiempo, disminuyen tanto la desconfianza como la incertidumbre sobre este aspecto.

El informe también detecta un incremento en la frecuencia de repostaje. Cerca del 77% de los conductores llena el depósito al menos dos veces al mes, mientras que el porcentaje de quienes repostan tres o más veces mensualmente aumenta hasta el 37%, lo que apunta a un uso más intensivo del vehículo.

Por otra parte, el repostaje continúa realizándose principalmente en entornos urbanos y en las inmediaciones de pueblos y ciudades, aunque las estaciones ubicadas en polígonos industriales ganan protagonismo frente a años anteriores.