Mundimoto y Kymco se alían para impulsar el renting de scooters en España - KYMCO

MADRID, 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

Mundimoto y Kymco España han alcanzado un acuerdo de colaboración para impulsar el renting de scooters en España, una iniciativa que permitirá por primera vez a particulares y empresas acceder a la gama de la marca taiwanesa mediante este modelo de contratación en todo el territorio nacional.

Con este acuerdo, Mundimoto se convierte en el operador oficial de renting de Kymco en España, reforzando su apuesta por esta modalidad de movilidad, que constituye su principal motor de crecimiento y el área de negocio que más ha avanzado durante el último ejercicio.

El servicio permitirá disponer de un scooter nuevo a cambio de una cuota mensual y sin necesidad de adquirir el vehículo en propiedad. Los contratos tendrán una duración máxima de dos años para particulares y de tres años para empresas.

Además, las cuotas incluirán el mantenimiento y las reparaciones conforme a los estándares de calidad de Kymco, así como el seguro, la asistencia en carretera las 24 horas, la ITV y la gestión documental.

La oferta comprende distintos modelos de la gama del fabricante, entre ellos los scooters de rueda alta Agility NX 125 y People S 125, el Super Dink GT en sus versiones de 125 y 350 centímetros cúbicos, el crossover DTX 350 y el Xciting VS 400.

EXPANSIÓN DEL RENTING DE MOTOS

Mundimoto, que asegura llevar más de dos años liderando el renting de motocicletas en España, ya colaboraba operativamente con KYMCO desde hace cuatro meses. La alianza permitirá reforzar su catálogo con una marca que cuenta con más de tres décadas de trayectoria en el mercado español.

Por su parte, para Kymco el acuerdo supone abrir un nuevo canal comercial complementario a su red de concesionarios, dirigido a los usuarios que buscan una alternativa flexible a la compra de una motocicleta.

El consejero delegado de Mundimoto, Albert Vergés, ha señalado que cada vez "más particulares y empresas prefieren pagar una cuota que incluya todos los servicios antes que comprar una moto".

El director general de Kymco España, Carlos Wang, ha explicado que la experiencia de "Mundimoto ha sido determinante para dar este paso estratégico hacia el renting", que debía estar ligado al compromiso de la marca con el servicio posventa.

Las opciones de contratación ya están disponibles a través de la plataforma online de Mundimoto y de sus establecimientos físicos en Barcelona y Madrid.

Asimismo, los concesionarios oficiales de Kymco en España podrán incorporarse al proyecto como puntos de información y contratación. El personal de taller de Mundimoto contará con las herramientas de gestión posventa de KYMCO y con formación técnica especializada impartida por la marca para garantizar el mantenimiento de los vehículos conforme a sus estándares.