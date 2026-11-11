Nissan recorta sus pérdidas un 82% en su primer semestre fiscal y mantiene previsiones para todo el año

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MADRID 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

Nissan ha recortado sus pérdidas un 82% en su primer semestre fiscal de 2026 (que abarca de abril a septiembre de 2026) frente al mismo periodo del año anterior, hasta quedarse con unos 'números rojos' de 39.700 millones de yenes (224,5 millones de euros), según ha informado este miércoles al cierre del mercado bursátil en Japón.

Nissan registró ventas globales de 1,41 millones de unidades e ingresos netos consolidados de 6,07 billones de yenes (34.340,6 millones de euros), un aumento del 8% con respecto al año anterior. El beneficio operativo mejoró hasta alcanzar los 80.000 millones de yenes (452,1 millones de euros), gracias a las continuas mejoras estructurales y a la reducción de costes de Re:Nissan.

En relación con el programa de reestructuración Re:Nissan, Nissan generó 110.000 millones de yenes (621,6 millones de euros) en ahorros de costos adicionales durante el primer semestre, lo que contribuyó a la mejora del beneficio operativo y al fortalecimiento de la estructura de costos subyacente de Nissan.

En el segundo trimestre, los ingresos netos consolidados aumentaron un 8,2% interanual, hasta alcanzar los 3,1 billones de yenes (17.518,1 millones de euros), mientras que el beneficio operativo fue de 2.100 millones de yenes (11,9 millones de euros). La menor ganancia operativa del segundo trimestre se debe principalmente a que no se repitió el beneficio del año anterior derivado de la reducción de los gastos relacionados con las emisiones en Estados Unidos.

A su vez, las pérdidas fueron de 43.500 millones de yenes (245,8 millones de euros), una reducción sustancial respecto a los 'números rojos' de 106.200 millones de yenes (600,2 millones de euros) del mismo periodo del año anterior, debido principalmente a la disminución de las partidas relacionadas con la reestructuración.

"Los resultados del primer semestre demostraron una mejora en el desempeño subyacente y una creciente resiliencia, lo que refleja el progreso continuo bajo el enfoque Re:Nissan a pesar de las difíciles condiciones del mercado", ha resumido la compañía.

SE MANTIENEN LAS PREVISIONES PARA EL EJERCICIO FISCAL 2026

Nissan mantiene sus previsiones financieras, que incluyen un beneficio operativo anual de 200.000 millones de yenes (1.130,2 millones de euros) y una liquidez neta en el sector automotriz superior a 1 billón de yenes (5.651 millones de euros) al cierre del ejercicio fiscal. La compañía espera un beneficio operativo de 120.000 millones de yenes (678,1 millones de euros) en el segundo semestre.

El dinamismo de las ventas se mantiene fuerte en EE.UU. y Japón, y las perspectivas para ambos mercados se han revisado al alza. Sin embargo, China presenta un panorama significativamente diferente. Una menor demanda, una transición más rápida de lo previsto hacia los vehículos eléctricos y una competencia cada vez mayor están ejerciendo una mayor presión sobre las ventas de la que se anticipó inicialmente.

Como resultado, Nissan revisó su previsión de ventas globales para el año fiscal 2026, pasando de 3,15 millones de unidades a un rango de entre 2,97 millones y 3 millones de unidades.

"Se prevé que el aumento del volumen de ventas, el lanzamiento de nuevos modelos y una gama de productos más diversificada sean los principales impulsores de la mejora de la rentabilidad en el segundo semestre", ha afirmado Nissan.

Junto con el progreso continuo bajo el programa Re:Nissan, se espera que estas mejoras compensen "con creces" el impacto negativo de las fluctuaciones cambiarias y los costes de las materias primas, así como la ausencia del beneficio arancelario extraordinario reconocido en el primer semestre.