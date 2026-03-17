Nissan recorta su producción en 1.200 unidades mensuales en Japón por el conflicto en Oriente Medio

Archivo - Espacio de Nissan en Japón para exhibir sus avances tecnológicos - NISSAN - Archivo

MADRID 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

Nissan reducirá en 1.200 unidades mensuales su producción en la planta de Kyushu (Japón) ante el exceso de 'stock' derivado de la caída de las exportaciones a la región de Oriente Medio con motivo del conflicto bélico entre Estados Unidos e Irán.

La compañía está "realizando los ajustes necesarios" en la producción y la logística para adaptarse a las consecuencias de la guerra en Oriente Medio, que está afectando al tráfico marítimo en el Estrecho de Ormuz, uno de los principales canales de tránsito de mercancías y petróleo del mundo.

Por el momento, varias firmas se encuentran pendientes de tomar decisiones en relación con el conflicto, a la espera de conocer cuánto puede durar la guerra y cuáles serán sus consecuencias comerciales.

Nissan se suma así a otras marcas japonesas como Toyota, que optó a principios de marzo por recortar su producción en 40.000 unidades entre marzo y abril para los modelos que se fabrican con destino a Oriente Medio.