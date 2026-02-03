Archivo - Omoda & Jaecoo se anticipa al 'Plan Auto+' y ofrece hasta 4.500 euros de descuento en su gama enchufable - OMODA - Archivo

MADRID 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

Omoda & Jaecoo ha decidido adelantarse al Gobierno, antes de que este detalle oficialmente el contenido del nuevo Plan Auto+, con una oferta de ayudas de hasta 4.500 euros para sus futuros clientes en la compra de vehículos eléctricos e híbridos enchufables.

De forma concreta, la marca detalla que aplicará un descuento directo de 2.000 euros a sus clientes que adquieran cualquiera de sus modelos enchufables. Adicionalmente, ofrecerá un adelanto de 2.500 euros mediante un préstamo sin intereses para aquellos clientes que financien la compra a través de Santander Consumer Finance.

Con esta iniciativa, explican desde la compañía, buscan "eliminar barreras económicas, acelerar la adopción de tecnologías electrificadas y reforzar su compromiso con el mercado español".

OFENSIVA ELECTRIFICADA EN ESPAÑA

Omoda & Jaecoo cuenta con una gama de vehículos articulada en torno a modelos 100% eléctricos (EV) y a híbridos enchufables bajo su tecnología Super Hybrid System (SHS).

La propuesta totalmente eléctrica de la marca se compone por OMODA 5 EV y JAECOO 5 EV, ambos posicionados en el segmento C SUV. Equipan una batería de 61 kWh con la que consiguen una autonomía mixta superior a 400 kilómetros en ciclo mixto (WLTP) y admiten carga rápida, pudiendo recuperar del 30 al 80% de la batería en 28 minutos.

En el apartado de los híbridos enchufables, la marca ofrece actualmente los Omoda 9 SHS y el Jaecoo 7 SHS (sexto modelo más vendido en el mercado PHEV en 2025) en el mercado español, ambos capaces de superar los 1.100 kilómetros de autonomía total (90 y 145 km de autonomía en modo 100% eléctrico respectivamente

Igualmente, Omoda 9 SHS, el buque insignia de la gama que incorpora la versión más evolucionada del sistema SHS --actualmente es el segundo modelo PHEV con más autonomía eléctrica del mercado nacional-- obtuvo buena atracción en el pasado mes de enero. Así, logró 303 matriculaciones que le hicieron convertirse en el sexto modelo híbrido enchufable más buscado por los conductores españoles en el primer mes del año.

A lo largo de 2026, según ha confirmado la marca, llegarán a los concesionarios españoles los Omoda 7 SHS y el Jaecoo 8 SHS, dos modelos híbridos enchufables que también podrían acogerse a las ayudas del Plan Auto +, ambos posicionados en el segmendo D.